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國民黨27日中常會 擬提名雲林縣長張麗善拚連任

2022/4/26 17:46
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨布局年底縣市長選戰，繼上週提名金門縣長楊鎮浯競選連任，預計明天在中常會提名張麗善角逐連任雲林縣長，但由於張麗善將地方防疫視為首要任務，因此不會出席中常會，改以視訊方式參與。

國民黨布局年底縣市長選戰，持續進行提名作業，目前已陸續提名台南市議員謝龍介參選台南市長，新竹縣長楊文科角逐連任，以及在上週提名楊鎮浯，力拚連莊金門縣長，明天的中常會，也計畫繼續提名藍營執政縣市首長，競選連任。

根據知情人士表示，國民黨中央計畫在明天的中常會中，提名張麗善角逐連任雲林縣長，但由於張麗善主張以防疫優先，將坐鎮雲林關注地方疫情狀況，加上雲林縣在明天將舉辦國土農業發展論壇，張麗善也對此相當重視，因此不會北上參加中常會，但會透過視訊方式與會，以及接受提名。

此外，知情人士也透露，明天中常會除提名張麗善外，也可能還會提名1至2位力拚連任的藍營女性縣市首長。

至於桃園市長人選方面，傳出黨中央在提名時程上，可能延至6月才會決定人選，對此，黨內人士表示，根本沒有所謂的時間表，加上對手民進黨也還未出牌、人選都還沒確定，國民黨不需要急著決定人選，若民進黨最終空降人選，國民黨也不是不能考慮空降可獲地方認同的人選。（編輯：林興盟）1110426

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