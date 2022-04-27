傳日本JR總聯致函蔡總統 府：台鐵改革刻不容緩

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（中央社記者溫貴香台北27日電）外傳全日本鐵路工會總聯盟寫信給總統蔡英文，要求撤回台鐵公司化法案。總統府今天表示，尚未收到這封信；台鐵改革刻不容緩，期盼結合眾人之力與台鐵員工充分溝通，讓台鐵更好。

交通部推動台鐵公司化，引發員工醞釀在5月1日勞動節發起不加班行動，媒體報導，全日本鐵路工會總聯盟（JR總聯）25日寫信給總統蔡英文，聲援台鐵企業工會，並稱台灣為「貴國」，「要求撤回貴國欲推進的台鐵公司化法案提交到立法院的決定」，並接受與台鐵工會的協商。

總統府發言人張惇涵下午表示，總統府尚未收到這封信。台灣人民對台鐵都有深厚感情，台灣社會對台鐵改革也有高度期待，台鐵改革刻不容緩。

他說，行政院已經提出台鐵公司化的修法草案，目標是要創造三贏，要守護乘客旅運安全，同時確保台鐵員工權益不受影響，並且提升台鐵經營效能。

張惇涵表示，在台鐵改革的過程中，沒有人是被改革者，全民利益才是共同目標。總統府期盼，能夠結合眾人之力，與台鐵員工充分溝通，大家一起努力，讓台鐵更好。（編輯：謝佳珍）1110427