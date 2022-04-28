民進黨桃園議員中壢初選民調 現任彭俊豪等勝出

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（中央社記者葉臻桃園28日電）民進黨今天公布桃園市議員第七選區中壢區初選民調結果，由現任議員彭俊豪、徐景文，前桃市府局處專員張曉昀、專委魏筠，以及現任桃市府客家事務局長黃傅淑香之子黃崇真勝出。

民進黨近日展開桃園市議員初選民調，26日起陸續公布桃園市第五選區大園區、第九選區楊梅區、第十選區龍潭區的民調結果，今天公布第七選區中壢區民調結果後，民進黨在桃園12選區市議員人選已全數出爐；確切提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

民進黨發布桃園市議員第七選區中壢區初選民調結果新聞稿中指出，本選區提名5席，由現任議員彭俊豪38.02%、現任議員徐景文14.85%、前桃園市政府資訊科技局專員張曉昀16.70%、現任桃園市政府客家事務局局長黃傅淑香的長子黃崇真9.74%、前桃園市政府社會局專委魏筠9.28%勝出。

前中壢市民代表張昌章和劉邦德，分別以6.12%、5.29%的民調結果落敗。

民進黨桃園市黨部指出，桃園市扣除平地、山地原住民選區，民進黨在桃園12選區中的中壢、楊梅、大園及龍潭區因登記人數超過提名人數，須辦理初選民調。

至於桃園區、龜山區、八德區、蘆竹區、大溪復興區、平鎮區、新屋區、觀音區等8個選區，因為登記參選人數與提名人數相同，因此不用進行民調。（編輯：李錫璋）1110428