疫情嚴峻 民眾黨立委籲配發職場防疫物資

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（中央社記者王承中台北28日電）民眾黨立委賴香伶今天表示，面對防疫危機，她提出「落實防疫長制度」、「配發職場防疫物資」、「放寬職災傷病給付」，呼籲各部會輔導企業、機關落實防疫長制度，盡速掌握染疫名單，快速提供防疫物資，避免疫情大爆發。

民眾黨立委賴香伶、民眾黨桃園市議員參選人徐慈檉、台北市議員參選人陳思宇今天在立法院召開記者會，呼籲各部會輔導企業、機關落實防疫長制度，盡速掌握染疫名單，快速提供防疫物資，避免疫情大爆發。

賴香伶表示，國內職場疫情升溫，許多勞工因職場染疫確診、被匡列居家隔離、自主健康管理，指揮中心雖發布指引要求機關企業設置防疫長，但並未落實，各單位防疫物資如快篩劑短缺，導致職場人心惶惶。

賴香伶指出，面對防疫危機，她提出「落實防疫長制度」、「配發職場防疫物資」、「放寬職災傷病給付」。

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賴香伶表示，去年11月約有1萬7000人染疫，但因宣導不足或程序繁瑣，染疫申請職災給付只有858件，如今每天確診數達到8000多人，勞動部長許銘春雖說輕症居家也可申請給付，但每天確診數不斷攀升，染疫職災給付勢必暴增，勞動部、勞保局是否做好準備，應儘速因應。

賴香伶指出，指揮中心至今未能開放企業購買快篩劑等防疫物資，密切接觸染疫者的勞工無法檢驗，沒辦法上班，只能到快篩站忍受一兩小時的排隊等候，她昨天在桃園中路運動公園快篩站，快篩站於下午截止前半小時，還有約400公尺的排隊人龍，家長帶著有症狀的孩子、密切接觸者勞工都在等快篩。（編輯：蘇志宗）1110428