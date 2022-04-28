民進黨徵召劉建國選雲林縣長 蘇治芬：一定會幫他

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）民進黨27日提名立委劉建國參選雲林縣長，挑戰尋求連任的國民黨籍現任縣長張麗善；民進黨雲林縣立委蘇治芬今天受訪說，民進黨向來的人選都是自走派，黨徵召劉建國，「我一定會幫他」。

民進黨中執會27日通過2022年九合一選舉屏東縣、苗栗縣、雲林縣、台中市的縣市長提名，會後，黨主席蔡英文親自召開記者會宣布，周春米參選屏東縣、徐定禎參選苗栗縣、劉建國參選雲林縣、蔡其昌參選台中市。

雲林縣現任區域立委，分別為海線的蘇治芬及山線的劉建國。蘇治芬今天接受媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，被問到有媒體報導，要打贏這場選戰，劉建國的要務是要突破蘇治芬心結等問題。

蘇治芬說，其實在去年3月，民進黨秘書長林錫耀就曾向她明示或暗示，下屆雲林縣長人選，黨中央就是鎖定劉建國，而這些過程，劉建國應該會知道。

蘇治芬接著指出，如果是這樣的話，劉建國的個性還有地方經營，就還要加強，因為劉建國在山線的時間居多，而海線是張家大本營，也是要決戰的地方，要來提前布局。

蘇治芬表示，但奇怪的是，林錫耀找她去談話，代表雙方都有默契，為何要延到這個時候才提名，這會讓外界誤以為她是否還想選雲林縣長，所以黨中央在她與劉建國之間難以抉擇。

至於跟劉建國是否有心結，蘇治芬笑稱「屏東先去解開吧」，而對民進黨來說，這沒什麼，為何要去強調這部分，她很不解，也建議劉建國可以開始展開請益之旅。

蘇治芬提到，民進黨向來的人選都是比較「自走派」，每個人都有自己的規格與道路，黨徵召劉建國出來參選，「我一定會幫他，他需要我怎麼幫，我就等他」。

蘇治芬也說，她與劉建國是不同世代，因此對於選舉、政治等看法，他們有他們的作法，「我拋出善意，5月1日我那邊有活動，會邀請劉建國出席」，而中央有什麼重要行程、應該要曝光的，她會主動聯繫劉建國。

蘇治芬指出，如果黨中央把這個重擔給劉建國承擔，希望黨中央不要徵召完之後，就變成是劉建國個人的事情；既然黨徵召劉建國，他需要怎麼樣的支援，也不要徵召完後就放著。

不過，針對民進黨雲林縣黨部主委選舉，劉建國與蘇治芬都有推派人選競爭；蘇治芬說，她跟劉建國這邊已經殺紅眼了。（編輯：蘇龍麒）1110428