香檳降稅 林楚茵：法國在台協會致函肯定立法院

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（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會26日三讀通過修正海關進口稅則，將香檳關稅由現行20%降至10%。民進黨立委林楚茵今天說，她今天收到來自法國在台協會主任公孫孟的信函，肯定立法院正面回應法國近來友台的各項決議等。

鑑於民眾品酒及以酒佐餐習慣漸盛，對於佐餐酒需求日增，但與葡萄酒同屬葡萄釀造的香檳，卻與葡萄酒有顯著關稅差異，林楚茵等16人提出海關進口稅則第22041010號修正草案，盼合理化香檳關稅，主張將香檳關稅降至10%。

立法院會26日三讀通過修正海關進口稅則第22041010號，將香檳關稅由現行20%降至10%。

林楚茵今天在臉書發文指出，香檳關稅合理化，將香檳關稅減半讓民眾有更多選擇，更能提升台法日漸升溫的感情。

林楚茵今天收到來自公孫孟的信函，感謝她在這次修正案的努力，也肯定立法院正面回應法國近來友台的各項決議。

林楚茵也提到，台灣駐法代表吳志中也在臉書發文力挺，對這次立法院的修正由衷感謝；法國國會議員古怡珂（Aina Kuric）等人也在台灣時間27日晚間，在推特（Twitter）發文致謝，並對台灣此舉表達肯定。

林楚茵說，從法國國會的回應，以及第一線外交人員發自內心感謝，便知道香檳關稅合理化，在台灣跟法國雙邊都是一件期待已久的好事情。

林楚茵表示，法國不只是台灣重要貿易夥伴，更是歐洲議會現任輪值主席國，回應法國的友善決議，能讓台灣在歐洲爭取到更多發聲機會。（編輯：蘇龍麒、林克倫）1110428