民進黨將涉走私毒品議員除名 藍批總統反毒宣示破功

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北29日電）台灣屏東地方檢察署偵辦毒品走私案，發現雲林縣民進黨籍議員顏旭懋捲入其中，今天偵結起訴，求處無期徒刑。國民黨表示，總統蔡英文的反毒宣示完全破功；民進黨與蔡總統應向民眾道歉負責。

民進黨雲林黨部表示，民進黨對於毒品一貫是零容忍的態度，更絕對不容黨員涉及此類違法行為，黨內針對相關違法事項亦有明確規範。民進黨將依照程序，將於最快時間依規定給予最嚴厲的除名處分，以儆效尤。

台灣屏東地方檢察署偵辦毒品走私案，發現顏旭懋捲入其中，並為背後重要金主，且已有安非他命流入市面，不法金額逾新台幣3億元，今天偵結起訴，求處無期徒刑。

國民黨晚間發出新聞稿表示，身為民進黨主席的蔡總統曾在臉書宣示「反毒是政府的第一要務」，如今卻連自家的議員都擔任起販毒的重要金主，蔡總統的反毒宣示完全破功。

國民黨指出，從民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒，到顏旭懋擔任販毒首腦，民進黨內的販毒事件一再爆發，危害台灣社會甚深，呼籲蔡總統「掃毒從自家黨員做起」，應先清除民進黨內部的毒犯。

國民黨表示，顏旭懋對民進黨的「貢獻」頗多，2011年曾打造「全國最大快樂豬撲滿」，捐款給蔡英文選總統。此外，顏旭懋在雲林縣從政多年，一路以來與民進黨立委劉建國、蘇治芬關係匪淺，縱橫雲林政壇；劉建國更曾在臉書放上照片，認證顏旭懋是劉建國的「好央甲」團隊，身為蔡總統徵召的的雲林縣長參選人，劉建國必須立刻對外說明與顏旭懋的關係，對顏旭懋走私安非他命毒品一事表態。

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國民黨指出，顏旭懋過去前科累累，除了走私毒品，也曾因為社會暴力與對妻子家暴的案件躍上媒體版面，根據媒體報導，家暴事件當中，不僅毆打懷孕中的妻子和親友，甚至砸車，但仍被劉建國、蘇治芬視為親信，穩坐民進黨議員位置，甚至仍被提名出戰議員選舉，若不是這次遭到檢調查獲判刑，不知道這種完全失格的民進黨籍政治人物，還要在雲林呼風喚雨多久。

國民黨強調，運毒、販毒在台灣社會絕對是零容忍，但藉著執政黨的「黨證」明目張膽地擔任販毒集團首腦，更是令人無法接受。民進黨及蔡總統應該儘速出面向民眾道歉負責。（編輯：蘇志宗）1110429