教召入營篩檢數人確診 百名接觸者提前解召

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高雄市後備指揮部第二旅步一營實施教育召集，有數名召員快篩陽性，緊急送醫PCR採檢陽性。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）高雄市後備指揮部第二旅步一營實施教育召集，不料有數名召員快篩陽性，緊急送醫PCR採檢陽性，軍方表示，依規定啟動營區消毒、重點疫調，約百名接觸者提前解召。

後備指揮部政戰主任吳淑如今天接受中央社記者電話訪問指出，高雄後備第二旅步一營在23至29日實施5至7天教育召集，約400多人陸續到屏東枋寮新開營區展開訓練。

配合國軍政策，入營前實施3次快篩，入營第1次快篩均為陰性，經第2、3次快篩驗出數名召員呈陽性反應，到枋寮醫院PCR採檢，檢驗結果為陽性。立即啟動應變作業，消毒營區、重點疫調、分流、居隔管理等作業，持續監測與掌握人員健康狀況。

至於與確診者接觸的召員？吳淑如說，初步調查約有100多人與確診者直接接觸，已提前解召。

後備指揮部發布新聞稿指出，依衛福部疾管署規定、兵役法第43條第1項第8款，針對確診及密切接觸人員辦理解召作業，並實施居家隔離，絕無隱匿未通報情事。

後備指揮部強調，面對防疫工作，沒有人能置身事外，將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。

屏東縣政府回應，相關案件由軍方處理，且確診個案屬高雄案，疫調過程中並未通報屏東衛生單位。（編輯：郭諭儒）1110430