朱立倫6月訪美 預計將拜會美國國安團隊官員

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（中央社記者王承中台北3日電）國民黨國際部主任黃介正今天表示，國民黨主席朱立倫將在6月1日訪美，預計將會跟白宮、國安會、國務院及國防部等美國國安團隊官員見面，朱立倫也將接受美國智庫邀請，發表主題演講，並就台海議題交換意見。

朱立倫6月1日訪美，訪問時間約12天，將走訪華盛頓、紐約、舊金山、洛杉磯等美國東西岸重要城市，並會在美國發表公開演講，同時為國民黨駐美代表處揭牌。國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正、國民黨立委陳以信也將隨行出訪。

由於國民黨原擬的訪美時間是在5月中旬，黃介正今天在接受台北之音聯播網「POP撞新聞」專訪時表示，訪美行程之所以延後，除考量疫情外，也考量美國總統拜登將在5月中旬左右出訪亞洲，屆時拜登的印太團隊可能也會隨行，不在華府。

黃介正指出，此次訪問美國不是搞總統選舉，也不是去跟國內政黨比賽，看誰可以見到的層級比較高。主要是希望透過國民黨設立駐美代表處，再加上朱立倫訪美，告訴美國人，國民黨的代表將長駐美國，也讓美國可以聽到台灣對於國際局勢、台海安全情勢的不同看法。

至於此次朱立倫訪美的行程，黃介正表示，華府將是此次訪美的重點，預計將會與美國的國安團隊見面，包含白宮、國安會、國務院及國防部，另外也會安排朱立倫進行主題演講。主要是要讓美國人知道，國民黨如何看待台海、印太情勢逐漸升高，以及國民黨有能力維繫台海和平穩定。

黃介正指出，美國官方也十分樂意能與國民黨的訪團見面。過往美國人來台灣拜會國民黨時也都會講，「這裡是民主國家，他們很清楚政黨輪替，所以來看看反對黨」。

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對於朱立倫的主題演講，黃介正表示，聽從美方建議，可能由美國兩到三個智庫聯合舉辦，目前還不確定地點。演講方向將是分享國民黨對於國際局勢、台海情勢的看法，分析未來5到10年的挑戰，以及如何加強台美關係、以及國民黨與美國聯繫，還會觸及如何增強台灣自我防衛能力，包括兵役、疫情、國防預算、以及後備動員能力等。

此外，黃介正指出，今年中共將召開20大，中共總書記習近平的任期可能進入第3個5年，美國也很有興趣想知道國民黨如何看待中國大陸。（編輯：郭無患）1110503