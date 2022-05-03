採檢人潮塞爆急診 蔣萬安呼籲增加PCR篩檢站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立委蔣萬安3日在立法院接受媒體聯訪時表示，快篩陽性後再做PCR只能解決部分問題，且民眾都到醫院採檢會讓急診人力吃緊，恐增加基層醫護的負擔，可能也會排擠醫療量能，建議思考增加PCR篩檢站，請基層診所加入PCR篩檢隊。中央社記者徐肇昌攝 111年5月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北3日電）本土疫情升溫，快篩試劑一劑難求，採檢人潮塞爆醫院急診。國民黨立委蔣萬安今天表示，民眾到醫院採檢，恐增加基層醫護的負擔，也會排擠醫療量能，建議思考增加PCR篩檢站，請基層診所加入PCR篩檢隊。

備戰參選台北市長的蔣萬安今天在立法院接受媒體聯訪時表示，快篩陽性後再做PCR只能解決部份問題，且民眾都到醫院採檢，也讓急診人力吃緊，不僅增加基層醫護的沈重負擔，可能也會排擠醫療量能。

蔣萬安指出，他建議接下來思考增加PCR篩檢站，請基層診所加入PCR篩檢隊，並評估快篩取代PCR的可行性，比如快篩兩次、專業人員從旁協助確認等。

蔣萬安表示，關鍵的前提是要有充足的快篩劑，參考其他國家價格，在台灣至少要在新台幣100元以內，才能讓民眾更容易取得，出現症狀時趕快快篩並增加頻率，一旦發現陽性才能趕快治療、輕症隔離。

蔣萬安也指出，每天確診數持續破萬，很多家長對5歲以下孩童無法施打疫苗感到憂慮，但很多醫院現在並沒有孩童急診的專科、專責病房，指揮中心或地方政府應可以開始思考，規劃兒童就醫快速門診，避免再看到5歲以下孩子可能確診染疫，卻因為延誤治療發生憾事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

食藥署核准「福又達」公司進口唾液快篩，其後福又達公司遭指與高端有關聯。面對媒體詢問，蔣萬安表示，為什麼之前一再呼籲趕快通過相關廠商申請的案子，只要跟高端連結的就能火速通過，不禁讓民眾質疑，使民眾對於政府、指揮中心、食藥署缺乏信任。

對於美麗島電子報董事長吳子嘉稱民進黨內部台北市長民調，蔣萬安落後衛福部長陳時中，排名第二。蔣萬安表示，民調起起伏伏，就是做為參考；現在其實看這些民調，不如好好關心疫情的發展。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1110503