日自民黨青年局訪台 吳釗燮請吃米糕祝關係高升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北3日電）外交部長吳釗燮今晚在台北賓館宴請日本自民黨青年局訪問團，外交部指出，吳釗燮特別以台灣傳統小吃米糕來款待日本議員團，因為米糕象徵「步步高升」，代表台日關係將更上一層樓。

外交部晚間在臉書貼出吳釗燮宴請日本訪團照片，貼文指出，吳釗燮在晚宴飯後水果準備了火龍果、楊桃、香瓜、高接梨等4種在日本少見的台灣水果，盼讓日本朋友感受台灣水果王國的熱情。

吳釗燮於晚宴致詞表示，台日在人道救援、公共衛生領域的相互扶持，成為各國的典範，實踐善的循環。透過美食交流，台日關係將更加緊密，也期待未來日本的朋友也能享用到更多美味的台灣水果。

「日本自民黨青年局」3日至7日訪問台灣。訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括日本眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）、西野太亮（NISHINO Daisuke），以及日本青年會議所幹部等共11人。

訪團4日下午拜會行政院長蘇貞昌，5日晉見總統蔡英文，另將會晤副總統賴清德、立法院長游錫堃，及參訪台北市、桃園市及新竹市。訪團並將赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

小倉將信去年9月接任青年局局長後，曾視訊出席立法院主辦的「開放國會論壇」，也曾就尼加拉瓜與台灣斷交事件在推特發表聲援，以具體行動表達對台灣的支持。

日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，歷任局長多擔任政府要職，例如日本現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。（編輯：劉學源）1110503