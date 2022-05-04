立委指警察對直播主互嗆無作為 徐國勇：全力處理

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（中央社記者王承中台北4日電）網路直播主連千毅與網紅勾惡間起爭議，民進黨立委莊瑞雄今天表示，警察沒有作為。內政部長徐國勇指出，會全力處理，要求警政署對這種互嗆引起社會治安、人民心理不安全的要全力蒐證，該辦就辦，該處理就處理。

網路直播主連千毅與網紅「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）間起爭議，刑事局日前表示，已要求相關警察局密切蒐證，若有涉及不法暴力行為，從嚴從速逮捕偵辦，絕不寬貸。

立法院內政委員會今天審查災害防救法部分條文修正草案，以及內政部、客委會等部會主管預算凍結書面報告案，邀請內政部長徐國勇與相關機關官員列席備詢。

民進黨立委莊瑞雄在質詢時表示，從4月底到5月初再度發生直播主之亂，直播主互嗆竟是有黑道背景的大哥出來調停，有民眾向他反映「現在是沒政府嗎」，直播主之亂搞得社會人心浮動，警察卻根本沒有作為。

徐國勇指出，會全力處理，要求警政署、刑事警察局等，對這種互嗆引起社會治安、人民心理不安全的要全力蒐證，「然後該辦就辦，該處理就處理」。

列席的警政署副署長劉柏良表示，當警政署在網路搜尋到訊息時，也有做蒐證，會來做打擊。只要有為非作歹的事情，警政署絕對強力取締，「請委員拭目以待」。

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另外，莊瑞雄指出，元宇宙、非同質化代幣（NFT）與虛擬貨幣風行，所衍生詐騙案也層出不窮，目前尚無主管機關，該如何處理。徐國勇表示，NFT等非同質化代幣，國外看到有詐欺、洗錢案例，都會由刑事警察局電信大隊做相關偵查跟蒐證，都會去做處理。

連千毅日前遭網紅勾惡質疑透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，連千毅在4月25日偕同律師前往新北地檢署按鈴提告勾惡妨害名譽及涉假冒警察上節目。勾惡與連千毅爭議在網路社群平台引發討論多日，包含多名網紅及幫派大哥等都陸續透過社群平台對此事件發聲，連千毅曾在直播提及要與勾惡見面對談，勾惡透過直播回應。（編輯：林興盟）1110504