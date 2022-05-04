蔡英文：台灣人均GDP可望超越韓國 要歸功全民

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民進黨新書「親愛的家鄉，你好嗎？」4日在中央黨部舉辦新書發表會，黨主席蔡英文（左）出席與會，和徵件競賽得獎人合影留念。中央社記者裴禛攝 111年5月4日

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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨主席蔡英文今天說，日前國際貨幣基金發布的預測顯示，今年台灣的人均GDP將達到3萬6000美元，可望在睽違19年後，超越韓國。這要歸功於全民努力防疫及推動經濟轉型的成果。

民進黨今天召開中常會，邀請台灣經濟研究院院長張建一專案報告「台灣當前經濟情勢」。

民進黨發言人謝子涵轉述蔡英文談話指出，過去2年來，大家守住疫情，讓台灣經濟能在全球的逆勢中，把握供應鏈移轉的契機，加速成長，創下11年來最好的成績。

蔡英文說，日前國際貨幣基金發布的預測顯示，今年台灣的人均GDP將達到3萬6000美元，可望在睽違19年後，超越韓國。這要歸功於全民努力防疫及推動經濟轉型的成果。

蔡英文表示，當前全球的通膨大幅升高，國際政經情勢也快速變遷，國內防疫措施也正進入新的階段，更要以審慎的態度面對這些挑戰。台灣的產業有靈活的競爭優勢，半導體產業在全球供應鏈佔有關鍵地位，政府的財政也相當穩健。

蔡英文說，面對疫情挑戰，政府會持續動態調整相關措施，希望大家持續團結防疫，台灣經濟一定能夠持續穩健發展。（編輯：謝佳珍）1110504