接受聖露西亞大使呈遞到任國書 總統盼深化夥伴關係

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總統蔡英文（右）5日在總統府接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）（左）呈遞到任國書，路易斯致詞時表示，他將竭力促進兩國關係，讓兩國邦誼持續茁壯，並創造更好、更安全的世界，也使我們的下一代能共享民主的果實。中央社記者鄭傑文攝 111年5月5日

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（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天在總統府接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯呈遞到任國書，除了歡迎路易斯來台履任，總統期盼台灣和聖露西亞持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

總統蔡英文上午在總統府接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）呈遞到任國書，總統致詞時表示，聖露西亞是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，今天很高興接受路易斯呈遞到任國書，她要代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。

總統提及，2019年她曾到聖露西亞訪問，包括參訪香蕉出口集貨中心，參加聖茱德醫院整建的動工典禮，還有人力發展中心的落成典禮，兩國在各領域的合作成果，令她印象非常深刻。

總統強調，過去幾年來，台灣和聖露西亞除了攜手面對疫情挑戰，也在農業和教育等領域持續加深合作關係。尤其皮耶（Philip J. Pierre）總理上任以來，非常注重協助青年和婦女提升就業技能、實現創業夢想，她很高興在這些方面，也展開許多重要的合作計畫。

總統藉此感謝皮耶總理，在去年聯合國大會發言支持台灣的國際參與。皮耶總理任命路易斯駐節台灣，也代表對台灣的重視和支持。路易斯是數學教育博士，在教育界作育英才無數，也曾擔任國會議員和教育部長，從政經歷非常豐富。

總統提到，過去路易斯多次訪台，是台灣的老朋友，相信未來有路易斯一起努力，台灣和聖露西亞一定能持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

最後，總統祝福路易斯工作順利，也請向代理總督查爾斯（Errol Charles）及皮耶，轉達來自台灣的誠摯問候。

路易斯致詞時表示，非常榮幸奉派擔任聖露西亞駐中華民國（台灣）大使。台灣及聖露西亞皆為島國，地形相似，兩國人民均以溫馨、友善及熱情好客聞名。此外，兩國共享包括法治、民主、自由、平等及和平等價值。

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路易斯強調，過去20多年來，台灣在露國各發展領域均提供相關協助，尤其以農業、教育、公衛、商業及企業服務等領域最為顯著，不僅充分展現友誼，也持續增進露國人民健康和福祉，對此，露國政府及人民也表達誠摯謝意。

他說，目前共有超過120名露國學生在台灣就學，希望未來，台灣能持續提供露國醫生、年輕學者、學生及其他專業人員學習機會，相信透過這些持續的交流計畫，兩國人民將得以相互學習。展望未來，他將竭力促進兩國關係，讓兩國邦誼持續茁壯，並創造更好、更安全的世界，也使下一代能共享民主的果實。（編輯：蘇志宗）1110505

總統蔡英文（右）5日在總統府接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）（左）呈遞到任國書。右2為外交部長吳釗燮。中央社記者鄭傑文攝 111年5月5日

總統蔡英文（右3）5日在總統府，由總統府祕書長李大維（右2）、外交部長吳釗燮（右4）陪同，接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）（左）呈遞到任國書。中央社記者鄭傑文攝 111年5月5日