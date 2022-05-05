服務業愈趨多元 經濟部新設商業發展署

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（中央社記者曾智怡台北5日電）行政院今天修法通過牽涉6部會的組織改造方案，其中，經濟部將新設「商業發展署」；經濟部表示，因應時代變化，服務業愈趨多元、電商竄起等，商業司業務量大為增加，因此進行組織調整，以利業務推動。

行政院會今天通過相關修法，推出新一波組織改造方案，共牽涉內政部、經濟部、交通部、農委會、環保署與原能會6個部會。

因應商業型態及輔導需求增加，經濟部將新設「商業發展署」，並將現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」，主管礦產土石資源及地質調查的規劃、執行及管理事項。

針對商業發展署，經濟部官員說明，當初爭取原因是商業司現行業務越來越複雜，已跟過去業務大不相同，過去主要負責公司登記，現在隨著新商業發展，包含服務業多元化、電商竄起等，業務量增加許多，需進行組織調整，以因應時代變化。

官員補充，改組後，人力上也會有所調整，如新增主秘職位等，較利於業務推動。

經濟部其餘8個三級機關均由原機關改制，包含產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局。

行政院組織法修正案2010年於立法院三讀通過，明定行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造至今。

行政院會今天通過目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案及行政院組織法第3條修正草案等49項法案，將送請立法院審議。（編輯：張均懋）1110505