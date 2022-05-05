原能會改制為獨立機關 續推除役與核廢處理工作

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（中央社記者曾智怡台北5日電）行政院今天通過組織改造方案，行政院原子能委員會改制為獨立機關核能安全委員會。原能會表示，業務均無變動，配合非核家園政策，後續重點工作是核電廠除役與核廢處理，以及相關科技研究發展。

科研部分，主要由核能研究所會改制的「國家原子能科技研究院」執行。

行政院今天通過原子能委員會改制為核能安全委員會，原能會現行為二級部會，改制後將成為行政院其他獨立機關，以強化核安管制的獨立性，設計上類似國家運輸安全調查委員會以及不當黨產處理委員會。

原能會官員說明，改制後所有業務均無變動，包含核能安全管制、輻射防護、輻射偵測、放射性廢棄物處理等，將朝向獨立機關方式運作，採委員制進行，未來委員將有5到7人，一位主委、一位副主委，其餘3至5位委員。

其中，原所屬核能研究所會改成「國家原子能科技研究院」，成為行政法人，工作內容相同，但用人更加彈性、經費自籌，可讓研究計畫更為活絡。

官員表示，配合非核家園政策，未來核安會工作主軸是核三廠除役與核廢處理，以及各種科技研究發展，後者大部分交由國家原子能科技研究院執行。

行政院組織法修正案2010年於立法院三讀通過，明定行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造至今。

行政院會今天通過相關修法，推出新一波組織改造方案，共牽涉6個部會，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、內政部新設國家公園署，以及原子能委員會改制為核能安全委員會等。（編輯：黃國倫）1110505