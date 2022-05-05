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政院部會組改
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政院部會組改4/7

環保署：亟待升格為環境部 以落實2050淨零碳排

2022/5/5 19:04
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）環保署擬升格為環境部，環保署綜合計畫處處長劉宗勇今天表示，推動2050年淨零碳排並執行氣候變遷因應法，新設氣候變遷署、資源循環署及環境管理署等，希望儘速完成組織改造。

劉宗勇接受中央社記者電話訪問時指出，這次政府組織改造，就環保署而言是將來會升格為環境部，其中最重要的目標是要推動2050淨零碳排，為此，也提出「氣候變遷因應法」草案，已向立法院提案審查，未來要執行此法，需有專責機關，所以設置了「氣候變遷署」。

他並說，要落實2050淨零碳排，路徑規劃與推動資源循環使用很重要，這同時也是國際重要議題，所以也新設了「資源循環署」，以及新設「環境管理署」，負責國家型廢棄物處理等任務。

除了上述3個署，他說，資源循環使用、因應氣候變遷的工作需要技術研發支援，所以設置「國家環境研究院」，提供相關研究量能。

他重申，為了達成以上目標，環保署迫切需要組改，仰賴升格後的環境部來執行任務，因為2050年很快就到了，希望組改能早日完成。

行政院組織法修正案2010年於立法院三讀通過，明定行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造至今。

行政院會今天通過目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案及行政院組織法第3條修正草案等49項法案，將送請立法院審議。（編輯：陳清芳）1110505

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