內政部：組改後業務更精進 將研議成立宗教司

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院會今天通過內政部等5部1會的組改草案，內政部次長陳宗彥晚間表示，組改後相關業務將更精進，盼能早日完成法制作業，另外，部內也正研議將宗教輔導科升級為宗教司。

行政院會今天通過5部1會的組改草案，將送立法院審議。內政部方面，原先營建署的國土規劃及都市發展等業務移入國土管理署，國家公園等管理業務則由國家公園署負責；配合兵役政策調整，不再設置役政署，業務納入內政部本部。

內政部營建署目前掌管全國建築、國土規劃與都市發展，國家公園與國家自然公園的規劃建設、經營管理，以及都會公園規劃建設與管理及自然環境規劃、保育與協調等事項。

陳宗彥說，營建署業務未來拆分由國家公園署與國土管理署處理，任務分流後，業管範圍任務都能更精進，且國家公園管理從國家公園組升格為署，未來對於推動國家公園、國家自然公園的資源保育、相關行銷、加強環境教育，以及生態保育等重要任務，也將有更多著墨。

環保團體曾建議國家公園業務移撥至未來的環境部，陳宗彥表示，國家公園仍有相關管制規定，由內政部業管較為合適。

陳宗彥也說，草案送至立法院後將積極溝通，盼能早日完成法制作業，盡速讓相關任務推動都到位。

除這波組改之外，現行宗教事業主管機關為內政部民政司宗教輔導科，陳宗彥說，內政部近期正研議將宗教輔導科升級為「宗教司」，相關討論進行中。（編輯：謝佳珍）1110505