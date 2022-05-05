政院通過升格農業部 陳吉仲：要能因應未來變化

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會主委陳吉仲今天表示，行政院通過的農委會升格農業部組改案，包含8個司、6個處、8個三級所屬機關及7個試驗研究單位，肩負因應未來40、50年的氣候變遷並確保糧食安全。

陳吉仲今天出席「獸醫師取得診療犬貓用藥精進措施」記者會，會後接受聯訪，做出以上表示。

陳吉仲說，農民、社會大眾都希望成立農業部，行政院今天審查通過農委會升格為農業部，不只回應了農業部門的需求，未來農業部的組織架構要有辦法解決、因應未來40、50年氣候變遷等變化，並確保糧食安全，推動農村發展，希望立法院儘速通過組改法案。

他舉例，未來的農業部會設置動保司，因為目前寵物數每年以10%幅度在成長，相關業務需求強勁，未來動保司將執掌動保議題、寵物管理，包含滿足經濟動物之外的貓狗動物用藥需求等議題。

他並說，農業部未來的重要工作，還包含因應氣候變遷、落實國土規劃，也要落實資源永續利用及保育工作，因此林務局將變成林業及自然保育署，統一管理全國森林，水保局將成為水土保持及農村發展署，讓農村發展往前邁進，他希望組改法案能儘速在立法院通過。

行政院組織法修正案2010年於立法院三讀通過，明定行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造至今。

行政院會今天通過目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案及行政院組織法第3條修正草案等49項法案，將送請立法院審議。（編輯：陳清芳）1110505