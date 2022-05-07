高登風波 蘇貞昌：別污衊辛苦防疫人員及指揮官

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（中央社記者賴于榛台北7日電）高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案餘波盪漾，行政院長蘇貞昌今天表示，政府對快篩試劑與藥品進口都有嚴謹規範，請大家別再污衊2年多來持續堅守防疫的辛苦人員，包括疫情指揮中心指揮官。

國民黨立院黨團4日質疑「高登環球生醫有限公司」從小吃店轉型生醫公司，未有相關背景就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購，高登環球當晚發布聲明決定不參與投標；但國民黨立委持續質疑圖利，昨天赴監察院告發衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中瀆職。

蘇貞昌上午出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，他會前受訪時說明，政府採購快篩試劑後，以最低成本價提供給需要的民眾，且會提高確診人數多的縣市免費快篩試劑。

他表示，政府採購快篩試劑以及藥品的過程都非常嚴格，包含一定要經過食藥署檢測、一定要在效期內，且連何時進口都有嚴謹規範，而只要符合條件政府就會收購。

蘇貞昌說，希望大家別再用口水污衊一天24小時、2年多來都在前線為大家堅守防疫的辛苦工作人員，包括指揮官陳時中。（編輯：黃瑞弘）1110507