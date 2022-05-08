推台美露教育合作 台贈聖露西亞多媒體教室啟用

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駐聖露西亞大使陳家彥（左）、露國教育部長愛德華部長（中）及露國公共工程部部長金恩（右）6日共同剪綵，啟用台灣捐助的「多媒體智慧備課教室」。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）為提升友邦聖露西亞基礎教育及數位識讀，台灣捐助2間多媒體智慧備課教室，其中1間6日啟用。駐露國大使館表示，台美露合作支持全民教育願景，進一步深化三方資通訊教育合作。

露國公共工程部資深部長金恩（Stephenson King）、露國教育部長愛德華（Shawn Edward）及駐露國大使陳家彥，6日共同啟用位於露國北部聖約瑟夫修院中學（St. Joseph's Convent）的多媒體智慧備課教室。

金恩致詞時感謝台灣長期對露國各領域的貢獻，包含公衛、農業、教育、社會發展及基礎建設，都可見到台露長期合作的實益。愛德華則鼓勵學生善用台灣提供的高品質數位資源與寶貴機會，創造更多成就，期待未來與台灣合作推動更多計畫。

陳家彥表示，希望多媒體設備能強化露國教學環境，增進當地教育體系的數位韌性。台灣會持續與露國在數位教育、人力資源發展領域合作，打造適宜青年朋友發展的經濟環境，同時拓展美國及其他友好國家在露國的合作，分享資源，發揮綜效。

美國駐巴貝多、東加勒比海大使塔格利亞拉特拉（Linda Taglialatela）透過預錄影片方式共襄盛舉。她表示，備課教室在推動資訊教育有其重要性，有助強化露國師生數位識讀能力及數位技能，彰顯台露整合資源、追求共同目標的努力。

塔格利亞拉特拉說，結合美國國際開發總署（USAID）資助的「ConnectEd教育資訊化計畫」，建立教師數位教學的專業與信心，減少教育落差，是台美合作新契機。

駐聖露西亞大使館表示，多媒體智慧備課教室是台灣2019年底在露國開始執行的教學發展計畫一環。台灣在聖約瑟夫修院中學、露國南部維福綜合中學（Vieux-Fort Comprehensive Secondary School）2間中學建置多媒體教室，平衡南北差距。

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駐露國大使館指出，教室裝置65吋互動式教學螢幕、隔音設備、高階攝影機及喇叭等設備，目的是打造一個適合錄製線上教學課程、音樂演奏及視訊會議的場地，且讓師生得以即時互動的教學平台。

駐露國大使館說，提升露國基礎教育及數位識讀，一直是美國在加勒比海及拉丁美洲關注的優先領域。台灣駐露國大使館與美國駐巴貝多大使館近期多次聯繫，希望在聖露西亞就相關領域推展合作。（編輯：林憬屏）1110508

駐聖露西亞大使陳家彥（中）與露國教育部長愛德華（左）及露國公共工程部部長金恩（右）參觀「多媒體智慧備課教室」互動教學螢幕及授課展示。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日