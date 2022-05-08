更多編輯台推薦新聞：
居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

推台美露教育合作 台贈聖露西亞多媒體教室啟用

2022/5/8 10:44（5/8 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐聖露西亞大使陳家彥（左）、露國教育部長愛德華部長（中）及露國公共工程部部長金恩（右）6日共同剪綵，啟用台灣捐助的「多媒體智慧備課教室」。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日
駐聖露西亞大使陳家彥（左）、露國教育部長愛德華部長（中）及露國公共工程部部長金恩（右）6日共同剪綵，啟用台灣捐助的「多媒體智慧備課教室」。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）為提升友邦聖露西亞基礎教育及數位識讀，台灣捐助2間多媒體智慧備課教室，其中1間6日啟用。駐露國大使館表示，台美露合作支持全民教育願景，進一步深化三方資通訊教育合作。

露國公共工程部資深部長金恩（Stephenson King）、露國教育部長愛德華（Shawn Edward）及駐露國大使陳家彥，6日共同啟用位於露國北部聖約瑟夫修院中學（St. Joseph's Convent）的多媒體智慧備課教室。

金恩致詞時感謝台灣長期對露國各領域的貢獻，包含公衛、農業、教育、社會發展及基礎建設，都可見到台露長期合作的實益。愛德華則鼓勵學生善用台灣提供的高品質數位資源與寶貴機會，創造更多成就，期待未來與台灣合作推動更多計畫。

陳家彥表示，希望多媒體設備能強化露國教學環境，增進當地教育體系的數位韌性。台灣會持續與露國在數位教育、人力資源發展領域合作，打造適宜青年朋友發展的經濟環境，同時拓展美國及其他友好國家在露國的合作，分享資源，發揮綜效。

美國駐巴貝多、東加勒比海大使塔格利亞拉特拉（Linda Taglialatela）透過預錄影片方式共襄盛舉。她表示，備課教室在推動資訊教育有其重要性，有助強化露國師生數位識讀能力及數位技能，彰顯台露整合資源、追求共同目標的努力。

塔格利亞拉特拉說，結合美國國際開發總署（USAID）資助的「ConnectEd教育資訊化計畫」，建立教師數位教學的專業與信心，減少教育落差，是台美合作新契機。

駐聖露西亞大使館表示，多媒體智慧備課教室是台灣2019年底在露國開始執行的教學發展計畫一環。台灣在聖約瑟夫修院中學、露國南部維福綜合中學（Vieux-Fort Comprehensive Secondary School）2間中學建置多媒體教室，平衡南北差距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

駐露國大使館指出，教室裝置65吋互動式教學螢幕、隔音設備、高階攝影機及喇叭等設備，目的是打造一個適合錄製線上教學課程、音樂演奏及視訊會議的場地，且讓師生得以即時互動的教學平台。

駐露國大使館說，提升露國基礎教育及數位識讀，一直是美國在加勒比海及拉丁美洲關注的優先領域。台灣駐露國大使館與美國駐巴貝多大使館近期多次聯繫，希望在聖露西亞就相關領域推展合作。（編輯：林憬屏）1110508

駐聖露西亞大使陳家彥（中）與露國教育部長愛德華（左）及露國公共工程部部長金恩（右）參觀「多媒體智慧備課教室」互動教學螢幕及授課展示。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日
駐聖露西亞大使陳家彥（中）與露國教育部長愛德華（左）及露國公共工程部部長金恩（右）參觀「多媒體智慧備課教室」互動教學螢幕及授課展示。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日
美國駐巴貝多、東加勒比海大使塔格利亞拉特拉6日以預錄影片方式出席多媒體教室啟用典禮，肯定教室在推動露國資通訊教育的重要性。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日
美國駐巴貝多、東加勒比海大使塔格利亞拉特拉6日以預錄影片方式出席多媒體教室啟用典禮，肯定教室在推動露國資通訊教育的重要性。（駐聖露西亞大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族