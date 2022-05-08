國策顧問黃先柱告別式 蔡總統親頒褒揚令

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）總統府國策顧問黃先柱4月23日過世，總統蔡英文、副總統賴清德今天都到台南參加告別式，蔡總統並親頒褒揚令，表彰黃先柱畢生弘宣自由人權、倡議社會改革開放。

告別式上午在台南市七股區的黃先柱老家旁舉行，不少黨政界人士出席，蔡總統與賴副總統也到場，告別式中播放追思影片後，由蔡總統頒褒揚令給家屬，台南市長黃偉哲也頒發黃先柱為台南卓越市民。

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總統褒揚令中指出，黃先柱曾出任改制前台南市政府機要秘書、台南縣政府機要兼將軍漁港主任暨現台南市政府顧問等職，卓著實績，畢生弘宣自由人權保障，倡議社會改革開放，籌略幹才，行誼宛在，應予明令褒揚，以彰賢達。

黃先柱人稱「柱仙」，曾任民進黨台南市黨部主委，長期奉獻本土運動，屬新潮流系元老之一，輔選民進黨選舉屢建戰功，享有「常勝軍師」美譽，也是賴副總統多年好友，賴副總統今天親自擔任告別式點主官。（編輯：陳仁華）1110508