更多編輯台推薦新聞：
居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國策顧問黃先柱告別式 蔡總統親頒褒揚令

2022/5/8 13:09（5/8 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統府國策顧問黃先柱病逝，總統蔡英文（右）8日到台南參加告別式並親頒褒揚令。中央社記者楊思瑞攝 111年5月8日
總統府國策顧問黃先柱病逝，總統蔡英文（右）8日到台南參加告別式並親頒褒揚令。中央社記者楊思瑞攝 111年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）總統府國策顧問黃先柱4月23日過世，總統蔡英文、副總統賴清德今天都到台南參加告別式，蔡總統並親頒褒揚令，表彰黃先柱畢生弘宣自由人權、倡議社會改革開放。

告別式上午在台南市七股區的黃先柱老家旁舉行，不少黨政界人士出席，蔡總統與賴副總統也到場，告別式中播放追思影片後，由蔡總統頒褒揚令給家屬，台南市長黃偉哲也頒發黃先柱為台南卓越市民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統褒揚令中指出，黃先柱曾出任改制前台南市政府機要秘書、台南縣政府機要兼將軍漁港主任暨現台南市政府顧問等職，卓著實績，畢生弘宣自由人權保障，倡議社會改革開放，籌略幹才，行誼宛在，應予明令褒揚，以彰賢達。

黃先柱人稱「柱仙」，曾任民進黨台南市黨部主委，長期奉獻本土運動，屬新潮流系元老之一，輔選民進黨選舉屢建戰功，享有「常勝軍師」美譽，也是賴副總統多年好友，賴副總統今天親自擔任告別式點主官。（編輯：陳仁華）1110508

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族