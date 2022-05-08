賴副總統千字長文 送別國策顧問黃先柱

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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統府國策顧問黃先柱4月23日過世，總統蔡英文、副總統賴清德今天都到台南參加告別式。賴副總統並透過臉書發千字長文「送別」，他提到兩人數十年情誼「政治這條路，我走多遠，柱仙就挺多久」。

賴副總統透過臉書指出，在生活日常或政治工作中，從不曾想像，會沒有黃先柱並肩同行的一天，但這一天終究還是來了。摯交戰友的多年情誼，早已將相互激勵、默契分工、分享喜悲，視為一種當然的習慣，直到陰陽相隔那一刻，才體會到大悲無淚的遺憾與不甘。

賴副總統表示，漢醫出身的黃先柱，是他政治與人生的良師益友。在陳定南參選省長一役中，他是台南市醫師後援會成員，當時結識黃先柱，得知黃先柱曾協助當年黨外雜誌等地下刊物的發行傳播，也曾「窩藏」當年海外黑名單人士，已是當年情治單位高度關切的人物；黃先柱讓他堅定棄醫從政的決心，此後，無論逆順起伏，始終並肩同行。

賴副總統回憶，為推動修憲廢除國大而參選國大代表，他從診間問診的醫生，轉為參選民意代表，沒有知名度、資源欠缺的新人，參選之路是淋雨吹風、街頭拜票、參與會談；一雙雙懇託緊握鄉親的手，後勤的車輛、麥克風，茶水、印傳單，插旗、掛看板，黃先柱樣樣操辦支援。

賴副總統說，幾次累到癱坐路邊，因為「歡喜做、甘願受」的認知，兩人相視一笑，拍肩打氣之後，站起身來繼續拜票，可說，政治這條路，他走多遠，黃先柱就挺多久，數十年來，初心未改。

賴副總統提到，台南市長連任那一仗，他堅持不設總部、不立看板、不跑宣傳車、不插旗幟、不辦造勢，當時的台灣政壇，沒有人這樣打選戰，外界焦慮質疑之聲不斷，但黃先柱沒有第二句話，全力襄助，最後獲得7成3市民的認同與支持，因為黃先柱的運籌帷幄，才能成就這樣的一場勝選。

賴副總統說，在府會僵持的那段時間，黃先柱與他一樣厭惡負面政治手段與買票、換票等行徑，雖然耳語不斷、打壓不絕，但黃先柱仍堅定支持力挺，與市府一同面對輿論與政治壓力，最終守得雲開見月明。

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賴副總統表示，能結交黃先柱這樣的摯交戰友，是他萬分榮幸，黃先柱是那種「可以把背後交給他」的人；理想漸成、歲月漸好之時，黃先柱卻已離席，萬般不捨，難以平復。

賴副總統說，回顧這數十年的相知相交，黃先柱給了很多，而他所能回報的卻太少，他想對黃先柱說「您的所念所想，我們會依約履行，如同您仍在一般」；帶著黃先柱的囑託和期許，會繼續向前走，謝謝黃先柱為這個國家所作的一切操勞。（編輯：蘇志宗）1110508