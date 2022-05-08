藍營贊成延長紓困條例 反對國務機要費除罪化

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（中央社記者王承中台北8日電）立法院本會期5月底結束，國民黨團總召曾銘宗今天表示，考量疫情嚴峻，國民黨團贊成延長紓困特別條例施行期間；在不造成院內大規模染疫前提上，支持盡快通過國營事業預算，但對於國務機要費除罪化絕對反對到底。

立法院本會期5月底結束，由於截至5日止，包括立委、立委助理及立法院職員、工友、司機等與立法院相關人士，合計有86人染疫。朝野黨團6日協商時，傾向5月底法定會期結束後不開臨時會，但保留彈性，以便處理緊急重大議案。

而本會期待處理議案有今年度國營事業預算、國家通訊傳播委員會人事同意權案、延長紓困特別條例施行期間。另外，待處理重大法案則有國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案、促轉會落日後的相關配套法案，以及攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案等案。

曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，目前本土疫情正逐步擴散、惡化，國民黨團贊成延長紓困特別條例施行期間，但其中1300億元還未支用的部分，希望要把錢用在刀口上，趕快備足快篩劑、藥品及兒童疫苗。

針對國營事業預算，曾銘宗指出，在不造成大規模染疫前提上，國民黨團支持能盡快通過，但由於審查預算過程的溝通協商，恐會形成群聚，增加院內大規模染疫風險，所以必須要好好考慮；再加上預算法給予國營事業、基金等預算相當大彈性，即便沒通過，也不影響運作。

對於NCC人事案，曾銘宗表示，在主委陳耀祥帶領下，NCC已非獨立機關，而是民進黨的NCC，再加上近期華視造成的爭議，陳耀祥理應請辭下台，「這時需要增補什麼委員？國民黨團不贊成」。

在重大法案部分，曾銘宗表示，國民黨支持台鐵公司化的大方向，但要求政府必須跟台鐵員工取得共識，行車安全的配套也要有，以及台鐵所有資產必須留在台鐵，不可以拿走。

針對國務機要費除罪化，曾銘宗質疑，現在疫情嚴峻，民進黨心中還有人民嗎？有需要在此時強硬通過這麼爭議的法案嗎？國民黨團絕對強力反對，屆時在立法院院會處理時也會強力杯葛。

嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例的施行期間，將在今年6月30日屆滿，行政院日前函請立法院同意將特別條例及特別預算施行期間延長1年至明年6月30日。立法院會4月22日處理報告事項時，無異議通過將此案逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。

立法院交通委員會4月21日經表決，初審通過台鐵公司化條例草案，但包含設立清償短期債務基金、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利等關鍵條文皆未達成共識，保留送黨團協商。

至於攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，立法院財政委員會4月21日開會審查，朝野激烈拉扯下，表決通過民進黨立委郭國文等人提案，全案保留出委員會，交黨團協商。外界預料此案排入立法院會處理時，朝野將再掀攻防。（編輯：林克倫）1110508