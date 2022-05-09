陳菊：族群歧視釀衝突 落實人權公約尊重多元文化

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（中央社記者陳俊華台北9日電）人權會主委陳菊6日表示，台灣民主化過程，早年因族群間的不瞭解與歧視，產生許多衝突與不幸；希望透過人權公約的檢視與落實，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會。

國家人權委員會透過新聞稿指出，行政院預計年底提出「消除一切形式種族歧視公約（ICERD）」第一次國家報告，人權會為後續啟動獨立評估意見展開作業，於6日舉辦消除歧視公約工作坊，邀請東吳大學教授胡博硯分享、檢視ICERD條文的精神與內涵。

陳菊致詞時指出，聯合國1948年通過「世界人權宣言」後，ICERD是第一個通過（1965年）且最早生效（1969年）的國際人權公約。ICERD公約透過「一般性意見」積極契合世界脈動，關注例如經濟危機時對弱勢族群所產生的歧視與仇外心態，或是如何預防包括司法、警政、矯正機關的歧視等議題，甚至是國際體育機構或賽事中的族群歧視現象。

陳菊強調，儘管台灣不是聯合國會員國，但未曾忘記遵循人權公約，台灣更加努力與國際人權接軌。因此，人權會成立後，針對外籍漁工、移工寶寶進行相關調查，無論在法規或人道關懷上，希望努力達成消除歧視。

陳菊指出，族群議題在台灣民主化過程中非常重要，早年族群間的不瞭解與歧視，產生許多衝突與不幸，如二二八、原住民湯英伸等事件；直到台灣族群意識逐漸啟蒙發散，才有後來包括原住民還我土地運動、正名運動以及還我母語等運動。

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陳菊說，總統蔡英文2016年代表國家向原住民族道歉，後續林務局與原住民族共管山林及諮商等，都是很重要的民主化歷程。此外，人權會計畫8月1日原住民日與原民會共同合作推動人權教育及宣導，希望社會大眾對原住民族有更多的理解與尊重。

陳菊表示，從過去的原住民、福佬、客家、外省等4大族群，到現在包括新住民、外籍移工等，台灣已成為國際化多元社會；希望透過人權公約的檢視與落實，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會，而族群差異正是多元文化重要內涵，更是台灣多元文化寶貴資產。（編輯：林克倫）1110509