徐欣瑩率青年加入國民黨 朱立倫：不是為了參選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北10日電）日前傳出國民黨有意推前立委徐欣瑩角逐新竹市長，而徐欣瑩今天率百位青年加入國民黨，被解讀可能與年底選舉有關。國民黨主席朱立倫表示，完全不是事實，徐欣瑩回黨沒有為年底選舉打算，將會是助選員。

前國民黨立委、民國黨前主席徐欣瑩今天率領100位年輕人加入國民黨，朱立倫親自率領國民黨副秘書長王育敏、組發會主委許宇甄等黨務一級主管，在中央黨部出席入黨活動，歡迎徐欣瑩等人。

由於目前國民黨新竹市長人選尚未完成提名，日前曾傳出黨中央有意推徐欣瑩出馬，雖然當時國民黨秘書長黃健庭表示目前沒有規劃，但此時徐欣瑩率領百位年輕人加入國民黨，不免讓人聯想，是否與年底選舉有關。

朱立倫在致詞時表示，徐欣瑩是他的老朋友，過去曾擔任新竹縣議員、立委，表現有目共睹，是非常優秀的專業人才，徐欣瑩在國民黨最辛苦時選擇回黨，有人誤傳是為了年底選舉，但完全沒有這回事，那都是誤傳、謠言，完全不是事實。

朱立倫會後受訪時再度指出，國民黨在新竹市長的提名，一定會提名地方認同且最強的候選人。徐欣瑩回到國民黨沒有為年底選舉打算，徐欣瑩在年底選戰中將是助選員，不管在新竹縣或其他地方，徐欣瑩都會去助選。

對於是否有意參與年底選戰，徐欣瑩僅表示，她沒有去思考這個問題。她指出，前陣子朱立倫邀請她重回國民黨，為了兩岸和平，為了台灣人民有更安全幸福的未來，她決定回到國民黨一起努力，希望在野制衡力量更強大，讓人民不要受到一黨獨大的傷害。

針對百位青年加入國民黨，朱立倫表示，國民黨與民進黨不同，民進黨有錢有權有官位，年輕人如果要做大官賺大錢就去加入民進黨，而國民黨有的只有愛台灣，以及為中華民國努力的決心，今天大家願意加入國民黨，他以最誠懇的心歡迎大家一起同舟共濟，一起努力。

朱立倫指出，現在民進黨透過各種認知作戰希望消滅國民黨，而國民黨就是一步一腳印爭取更多年輕人的認同。台灣要更好，絕對不能只有一黨的聲音，相信透過大家的努力，用具體行動加入國民黨就是最好的證明。

針對外傳宗教領袖悟覺妙天都將回黨，朱立倫表示，國民黨已經在上個月頒發終生黨員榮譽狀給妙天。

徐欣瑩原是國民黨籍，2012年以全國第一高票當選新竹縣立委，但在2015年退出國民黨，創立民國黨；2016年與親民黨主席宋楚瑜搭檔參選正副總統失利，隨後又在2018年參選新竹縣長，但輸給現任縣長楊文科；2020年民國黨解散併入妙天創立的國會政黨聯盟，徐欣瑩列為不分區提名第一位。（編輯：楊蘭軒）1110510

前國民黨立委、民國黨前主席徐欣瑩（後右4）10日率百名青年加入國民黨，國民黨主席朱立倫（後左5）親自在中央黨部歡迎徐欣瑩等人並合影。中央社記者鄭傑文攝 111年5月10日

前國民黨立委、民國黨前主席徐欣瑩（左1）10日率領百名青年加入國民黨，國民黨主席朱立倫（左2）在中央黨部中山廳前親自迎接將入黨的年輕人。中央社記者鄭傑文攝 111年5月10日