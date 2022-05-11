肯定台灣防疫團隊最努力 蔡英文：給予最大支持

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨主席蔡英文今天說，過去2年多來，看全球各國的防疫情形，「台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好」；她也請大家盡所有的可能，給所有防疫團隊最大的支持。

民進黨今天召開中常會，邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎以「新冠病毒防疫」為題進行專案報告。

民進黨發言人李妍慧會後轉述蔡英文談話指出，這次的疫情，從2020年開始到現在，已經過2年多了，這是一個漫長、充滿無數挑戰和壓力的防疫戰役，台灣能夠穩健的一路走來，指揮中心的防疫團隊、所有投入防疫工作的醫護，和公衛人員的無私付出，是最為關鍵。

蔡英文說，請大家盡所有的可能，給所有防疫團隊最大的支持。

蔡英文並說，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩，逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻。

她指出，今天看到各國的經驗，各國確實是以這樣的模式在度過疫情最關鍵的時刻，不過在這個期間，確實對很多的民眾來講，也面臨到心理的衝擊跟調適的問題。

蔡英文說，2年多來採取的清零政策，是一個嚴謹的防疫日常，今天要逐漸走向一個新的階段，同時也讓關鍵的階段能夠順利走完，台灣逐步往正常生活邁進，民眾面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，心理上難免會有不安和焦慮。

她說，在這個時刻，包括她自己在內，要請全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位，隨時幫忙，一起動起來。

蔡英文提醒，有什麼需要注意的，要隨時相互提醒；國民有不了解、不清楚的地方，也要請大家協助說明引導，要減少國民不便、化解不安，才能讓防疫工作持續落實。國民心理的調適跟防疫措施的改變和調整，能夠順利執行，是這階段重點，也希望大家共同來做。

她說，過去2年多來，看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。所以要請所有黨公職、黨員，務必給予防疫團隊最大支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們。

另外，民進黨與會人士也轉述，民進黨秘書長林錫耀向中常委報告指出，有些地方黨部擔心，5月22日黨職選舉會不會因為疫情改變，中央黨部評估過後認為，會依照防疫指引做好相關防疫工作，5月22日還是如期進行黨職改選。（編輯：林興盟）1110511