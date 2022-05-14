防中資偽裝港資來台 立院法制局：應檢討港澳政策

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）立法院法制局報告表示，中國大陸接管香港、澳門後，港澳在制度面及人口結構面皆已發生重大變化情況下，台灣長期以來將港澳地區等同外國、將港資等同外資的港澳政策，亦應考慮隨之檢討。

立法院法制局近日發表從「假港資」看現行港澳政策報告指出，現行港澳政策將「港澳地區」等同外國，「港澳條例」明定排除「兩岸人民條例」適用，有關港澳居民在台就業、考試、投資等規定，準用外國人規定，而香港或澳門居民、法人在台投資，則是準用外國人投資與華僑回國投資相關規定，將「港人」等同「外國人」、「港資」等同「外資」。

報告指出，近年來港澳在制度面已發生重大改變，香港2020年施行「國安法」後，「一國兩制」已然變調，中共近年推動相關政策，都是要加速港澳與中國的融合。

報告提到，25年來港澳的人口結構也發生重大變化，香港及澳門都有所謂的「單程證配額」。以香港為例，每年約有5萬個中國大陸向香港移民的配額，且審批權在中國大陸，因此，25年後的今天，香港大約已經多了125萬從中國大陸內陸移居的人口。尚有香港政府為了吸引中國優秀和專業人才，以「輸入內地人才計畫」等政策而引入的移民未計入，可知從中國移居香港的人口已占香港7百多萬人口中極高的比例。

因此，報告建議，台灣長期以來將「港澳地區」等同「外國」的政策應予檢討，香港雖仍保有形式上的自治地位，但實質上還存有多少的自治權，令人質疑。在中國大陸接管香港、澳門已20餘年後，港澳在制度面及人口結構面上已發生重大變化的情況下，台灣長期以來將「港澳地區」等同「外國」、將「港澳居民」等同「外國人」、將「港資」等同「外資」港澳政策，應考慮隨之檢討。

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報告並表示，港澳政策的檢討應將國家安全納為重要評估因素，政府雖為了防堵中資而修法，但因港澳政策沒有隨之調整，中資改以「假港資」來台，無法有效防堵，在高科技產業是台灣重要經濟命脈，中資以「假港資」來台挖角、竊取商業機密的行為，在兩岸特殊的政經情勢下，影響的不僅只是經濟層面，還會危及台灣的產業競爭力與國家安全，影響重大。

法制局建議大陸委員會等有關機關在檢討兩岸政策時，也應將港澳政策納入評估範圍，而在檢討港澳政策時，應將國家安全納為重要評估因素。（編輯：趙蔚蘭）1110514