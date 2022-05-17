蔡政府就職將滿6週年 民眾黨促改善物價房市防疫

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台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右2）、幹事長張其祿（左2）、立委高虹安（左1）與蔡壁如（右1）17日舉行「蔡英文就職6週年總體檢」記者會指出，蔡政府執政物價不斷上漲，「房市三箭」未達成，再加上防疫步調混亂，呼籲政府須拿出相應的作為。中央社記者郭日曉攝 111年5月17日

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（中央社記者郭建伸台北17日電）總統蔡英文今年5月20日就職滿6週年，台灣民眾黨立法院黨團今天指出，蔡政府執政邁向第7年，但物價不斷上漲，房市三箭未達成，再加上防疫步調混亂，政府須拿出相應的作為，不能讓民眾自己看著辦。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、立委高虹安與蔡壁如今天舉行「蔡英文就職六週年總體檢」記者會。

邱臣遠指出，蔡總統元旦文告才保證政府會持續確保物價平穩，然而主計總處公布的消費者物價指數（CPI）持續攀升，4月已達到3.38%，在物價上漲壓力下，薪資將落入負成長，要求政府儘速制定「最低工資法」，將經濟發展、消費物價和收支情形納入工資調漲參照數據。

張其祿指出，2022年第一季國泰房地產指數顯示，全台七大都會區預售屋價格全面上漲，每坪均價達到新台幣43.25萬元，今年2月份全國租金指數為105.25，再刷史上新高，反映人民離居住正義愈來愈遠。

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高虹安表示，目前種種亂象反映出指揮中心沒有做好準備，中央決策不明，讓民眾無法得到確實的資訊，造成恐慌與對防疫行動的茫然，要求檢討配套檢疫措施如PCR檢測實驗室、醫療人力配置。

蔡壁如指出，疫情爆發以來，政府一直高喊超前部署，但口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥，每一項防疫物資都是民眾自主應變；台灣憑藉健全的公衛體制、全民健保、民眾自主應變，才在過去兩年有驚無險，但這波Omicron染疫大爆發下，政府防疫政策亂象叢生，配套不足，政策一變再變，超前部署淪為口號治國。（編輯：翟思嘉）1110517