花蓮縣長徐榛蔚獲提名角逐連任 綠營6月明朗化
2022/5/18 17:27（5/18 17:31 更新）
國民黨18日中常會正式通過提名花蓮縣長徐榛蔚角逐連任，徐榛蔚表示，責任更加重，一步一腳印推動縣政。圖為2022年2月1日徐榛蔚出席花蓮收出養服務資源中心揭幕儀式。中央社記者張祈攝 111年5月18日
（中央社記者張祈花蓮縣18日電）國民黨今天正式提名花蓮縣長徐榛蔚角逐連任，徐榛蔚表示，責任更重，一步一腳印推動縣政。民進黨花蓮縣黨部透露，地方共識最佳人選仍是總統府發言人Kolas Yotaka，仍在內部討論，下月才會明朗化。
備戰年底縣市長選舉，國民黨今天正式提名徐榛蔚角逐連任，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受媒體採訪指出，徐榛蔚接受提名時誓言，未來4年要將花蓮打造為「國際智慧城市、觀光友善花蓮」為目標，帶動花蓮建設全面起飛。
徐榛蔚表示，未來使命跟責任更重，現階段仍以防疫為主，陪伴民眾不要焦慮、惶恐，共同度過難關，同時持續一步一腳印、腳踏實地推動縣政。
民進黨下屆縣長人選仍未出爐，民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊今天接受媒體採訪指出，藍營縣長人選是預料內，並不意外，至於綠營人選仍在內部協調中，地方共識最佳人選仍是Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），預計下個月才會明朗。（編輯：謝雅竹）1110518
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