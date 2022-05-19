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國民黨徵召張善政選桃園市長 呂玉玲：還在思考是否參選到底

2022/5/19 11:37（5/19 12:29 更新）
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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長，傳已表態參選的國民黨立委呂玉玲昨天表示不排除任何動作。對於是否參選到底，呂玉玲今天表示，目前還在思考，未來有任何新的決定或方向，會再跟大家報告。

國民黨昨天徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長。呂玉玲今天在立法院接受媒體聯訪時表示，她昨天先是看到媒體的報導，然後在將近下午1時許，才接到黨主席朱立倫來電通知，她是處在一個不知情、沒溝通也沒被尊重的情況。

她指出，國民黨是大開大闔的政黨，但黨中央對提名直轄市長參選人卻刻意隱瞞、跳過機制，她認為真的是亂無章法，很多支持者也很難接受。他們在地方努力這麼久，爭取大家的支持，已準備就戰鬥位置，今天黨中央卻沒溝通、跳過機制，她覺得很遺憾，也無法接受。

由於昨天呂玉玲在第一時間發布新聞稿指出，她還在謹慎思考下一步，任何動作都不排除。媒體詢問她是否會脫黨參選到底？呂玉玲表示，目前她還在思考，未來有任何新的決定或方向，她再跟大家報告。

對於桃園市議長邱奕勝昨天退出國民黨各網路群組，媒體詢問，兩人是否有溝通？對此，呂玉玲僅表示，她認為邱奕勝的心情也跟她一樣。（編輯：蘇龍麒）1110519

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