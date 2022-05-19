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首頁 / 政治

疫情下減緩少子化 藍籲政府為兒童投保疫苗險

2022/5/19 11:55
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨今天表示，民進黨執政後，少子化的狀況非常明顯，疫情下更是嚴重，呼籲政府承擔疫情下的生育風險，為所有兒童投保疫苗險，承擔兒童接種疫苗的風險等多項訴求。

國民黨今天召開記者會，文傳會副主委何志勇表示，民進黨執政後少子化狀況非常明顯，加上疫情影響，造成台灣去年出生人數跌破15.4萬人，預計今年出生人數會跌破14萬人。明天是總統蔡英文執政6週年，這6年來台灣人口減少總數多達23萬8067人，大約是新竹市東區的人口。

何志勇說，國民黨呼籲蔡總統即刻提高兒童重症醫療的健保給付，健全兒童重症醫療資源；上調生育津貼，並將育嬰留職停薪的津貼請領期間，從半年改為一年；由政府承擔疫情下的生育風險，家長對染疫、被隔離兒童的照顧假，應比照育嬰假領8成薪，政府也應為所有兒童投保疫苗險，由政府承擔兒童接種疫苗的風險。

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受邀出席記者會的國民黨籍桃園市議員朱珍瑤說，疫情下少子化的狀況會更嚴重，但這不能推說是全球趨勢，是政府沒有做好準備，希望政府能逆轉這樣的狀況。

國民黨副發言人周羿希表示，民進黨沒看到疫情下勞工生活的困境，國民黨立委蔣萬安日前在質詢行政院長蘇貞昌時，蘇貞昌曾強調生育預算大幅增加並沾沾自喜，但被問到出生率減少等相關問題時卻啞口無言，國民黨關切少子化的問題，民進黨如果做得對，為什麼每年出生人數都下降。（編輯：郭無患）1110519

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