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政院修礦業法 蘇貞昌：兼顧經濟環境社會產業需求

2022/5/19 12:10（5/19 13:04 更新）
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行政院會19日通過礦業法修正草案，刪除「霸王條款」。圖為亞泥新城山礦區。（中央社檔案照片）
行政院會19日通過礦業法修正草案，刪除「霸王條款」。圖為亞泥新城山礦區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院會今天通過礦業法修正草案，刪除「霸王條款」。行政院長蘇貞昌說，修法重視原住民權益、管制開採量，落實資訊公開，防止不當開發破壞環境，兼顧經濟、環境、社會、產業需求。

行政院上午舉行院會，會中通過經濟部擬具的礦業法修正草案，並在今天送請立法院審議。

蘇貞昌說，這次修正重視原住民權益保障，新增環境保護監督機制，並管制開採量，也對受開礦影響的當地居民，新增回饋機制；同時落實資訊公開、公民參與，防止不當開發行為對環境造成傷害，兼顧經濟、環境、社會、產業需求。

蘇貞昌表示，礦業法修正草案送請立法院審議後，請經濟部積極與朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

經濟部透過新聞稿指出，修法重點包括刪除俗稱「霸王條款」規定、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評、尊重原住民族權益，辦理諮商同意、落實資訊公開並保障公民參與、加強礦業管理及開採量管制、新增回饋機制等6大修法方向。（編輯：楊凱翔）1110519

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