礦業法修正落實尊重原住民權益 刪霸王條款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟部18日預告礦業法修正草案，刪除「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。圖為亞泥新城山礦區。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北18日電）經濟部今天預告礦業法修正草案，刪除「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工，草案同時新增回饋機制，14天後預告期滿，將送行政院審查。

亞洲水泥公司新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，長年大小抗爭不斷，地方居民意見兩極，呼籲政府修正礦業法聲浪四起。

行政院在日前核定、公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真調報告」，查無不法，而花蓮玻士岸部落召開會議，經諮商同意可續採，意味著全案告一段落。

經濟部今天傍晚預告礦業法修正草案，表示已就環境保護與原住民族權益等進行溝通及整合，並經多次跨部會協商後取得共識，14天後草案預告期滿，將送政院審查，再函請立法院審議。

礦業法修法草案6大重點包括，第一、刪除俗稱「霸王條款」規定，避免過於傾向採礦業者：刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，及刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

第二、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評：針對環評法施行前，未曾辦理環評且對環境影響的礦場業者進行一次性環評，若在修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地。

此外，草案也增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

第三、尊重原住民族權益：原住民採取礦物資源，無須取得礦業權；針對礦場位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內的公有土地，在新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法相關規定，辦理諮商同意。

既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，不待礦業權展限，修正通過後一定期間內，要求一次性辦理諮商同意，若未辦理，將廢止礦業用地，而未獲同意或過程延宕者，則要求停工，以落實法院判決保障原住民族。

第四、落實資訊公開並保障公民參與：受理礦業申請案階段，會公開資訊，當地居民可參與礦業用地申請及礦業權展限階段。

第五、加強礦業管理及開採量管制：新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，開採數量將落實總量管制，且礦場環境維護標準須經環境技師簽證。

若業者以不法手段取得礦業權，將被撤銷，草案也要求礦場必須強化自我管理，及礦業用地使用完畢後的整復規定及違反罰則。

第六、新增回饋機制：新增提撥礦產權利金之一部分，作為回饋經費來源，回饋受礦業開發影響的當地居民，並將回饋機制法制化。（編輯：張均懋）1110218