吳釗燮錄影參與中美洲論壇 探討性平與疫後復甦

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）外交部長吳釗燮17日在一場瓜地馬拉舉行的論壇中表示，台灣盼協助拉丁美洲及加勒比海區域的婦女、青年，以及微小中型企業等弱勢族群，提升在地就業及創業的競爭力。

吳釗燮以預錄致詞方式，參與在瓜地馬拉舉行的「中美洲婦女經濟賦權現況、挑戰及展望」論壇。這場論壇以實體與線上方式同步進行，出席者包括友邦瓜地馬拉、宏都拉斯、貝里斯政府代表及各國民間社會人士，共計約300人，會議主題聚焦於如何透過推動性別平等，邁向疫後經濟復甦。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮表示，為紓解COVID-19疫情帶來的衝擊，台灣希望透過建構金融服務配套措施，協助拉丁美洲及加勒比海區域的婦女、青年，以及微小中型企業等弱勢族群，提升在地就業及創業的競爭力。

吳釗燮表示，台灣多年來與友邦在不同的領域密切合作，並樂意進一步與友邦、理念相近國家，以及國際組織分享交流。女性是社會變革的動力，讓女性充分參與經濟將為台灣與中美洲地區帶來新的合作機會。

外交部去年開始推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，本次論壇是在中美洲地區舉辦的系列活動之一，參與者包括區域內友邦、友好國家及中美洲統合體（SICA）相關政府官員、學者專家、產業界及媒體等。

外交部指出，與會人士針對區域內女性勞動參與現況和阻礙提出觀察，肯定台灣在面對疫情時，能展現創新思維，提供拉丁美洲及加勒比海區域內各行各業女性自我實現的多元機會。

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與會人士並呼籲各國政府、公民團體及國際社會，重視提升女性在社會各層面的影響力，多位受益於此計畫的婦女也在論壇中分享參與訓練課程的心得，並感謝台灣的協助。

外交部指出，台灣多年來致力推動性別平等及婦女賦權，一直站在全球最前線，外交部將繼續秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，與友邦政府與人民共同促進經濟、社會的永續發展。（編輯：翟思嘉）1110519