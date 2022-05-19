考選部：研議推動性向測驗 逐步納公務人員考試

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（中央社記者陳俊華台北19日電）考選部今天說，性向測驗已被廣泛運用在其他國家人事決策，對於將性向測驗納為公務人員考試方法，將以最穩健周妥的態度及方式研議，完備政策規劃及評估後，再選擇合適的考試類科逐步推動。

考試院透過新聞稿指出，考選部在考試院會中提出「規劃性向測驗納入公務人員考試制度」專案報告，就公務人員考選實況，以及對性向測驗納入考試體制的構想充分討論。

考試院長黃榮村表示，性向測驗廣為各國採用作為政府選才工具，但任何考選制度變革，都應從影響層面最小處著手，以期後續推動順利；請考選部持續與用人機關、公共行政學界及測驗評量專家充分討論，謹慎研議推動模式。

黃榮村指出，早在民國40、50年代，公務人員考試就曾短暫實施過心理測驗；前兩屆考試委員也曾將實施心理測驗或採行多元評量途徑列為政策主張，但都因考量民眾對心理測驗認識不深，以及對考選機關專業承受量能有所顧慮，因而暫緩。

黃榮村說，有鑑於公部門缺乏使用標準化測驗工具辦理性向測驗的經驗，考選部推動時，應衡量社會的理解與信任，評估對現行制度的衝擊程度，並與用人機關、公共行政領域學者進行充分協商、溝通。

黃榮村表示，此外，性向測驗研發、施測、成績計算、解釋等工作具高度專業性，如果沒有堅實的專業知能，恐難負荷；因此，務必邀請測驗評量專長的專家學者協助，乃至委託專業機構辦理。

考選部說，性向測驗已被廣泛運用在其他國家或私部門人事決策，國家人才的甄補宜善加利用。因此，對於將性向測驗納為公務人員考試方法之一，考選部籌劃許久，除多次邀請學者專家表達專業見解外，在106年及108年間，分別委託學者專家完成可行性研究，以及研發編製試題。

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考選部表示，深知民眾對性向測驗的理解及信任尚顯不足，政策立論基礎有再強化、厚實的必要，為求審慎，現階段仍應持續累積實證研究成果，才能規劃試行。

考選部說，將以最穩健周妥的態度及方式，多方徵詢、探討及研議，完備政策規劃及評估後，再選擇合適的考試類科逐步推動。如果能順利開展，未來將進一步結合電腦化測驗系統，使其成為為國掄才的多元考試方法之一。（編輯：林興盟）1110519