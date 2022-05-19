內政部：加速推動5大政策 積極落實居住正義

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（中央社記者陳俊華台北19日電）內政部今天說，為落實居住正義，推動興建社宅國家隊、租金補貼、都更危老重建、打擊炒作、民間出租住宅納入社宅體系等5大政策；在務實可行原則下滾動檢討，提供民眾優質可負擔的居住環境。

內政部晚間透過新聞稿指出，總統蔡英文上任以來，民眾對居住正義落實的期待更高，為強化長期無法突破的施政困境，內政部透過「社宅興建國家隊」、「民間出租住宅納入社宅體系」、「50萬戶租金補貼啟動租屋體系正常化」、「都更危老邁入成熟」及「健全市場打擊炒作」等措施，積極建構國家執行居住政策新量能。

內政部表示，社宅興建國家隊部分，在蔡總統就任後就先完成住宅法修法，確立只租不售的社會住宅政策。截至4月底，已決標興建社宅達5萬7468戶，規劃中6萬6665戶，預計至113年可達12萬4000餘戶，將達成8年直接興建12萬戶的目標。

此外，住都中心實際投入興建後，決標數超過1.6萬戶，將近全國達成數的3成，讓社宅推動速度達歷史新高。

內政部說，去年受疫情衝擊，導致營建成本上漲與環境改變，為確保社宅政策能順利推動，行政院公共工程委員會專案協助社宅工程標案，內政部也研修社宅興辦計畫報請行政院同意，後續將以興建實際成本核算補助款，即時反應營建行情。

在「民間出租住宅納入社宅體系」部分，內政部表示，106年已完成制定租賃住宅市場發展及管理條例，完備租屋體系法制，結合民團協助租屋資訊諮詢及糾紛處理，並積極發展專業租屋服務產業。

內政部說，截至4月底，全國已有1100家專業租賃住宅服務業，1萬1719位合格租賃住宅管理人員，簽訂6萬筆包租代管案件，有效協助房東租屋管理及釋出空屋到租賃市場，預計113年可達成8萬戶目標。

內政部指出，為減輕租屋族負擔，「300億元中央擴大租金補貼專案」7月開放申請，補貼戶數由110年的12萬戶，大幅增加到50萬戶，並對青年、婚育與弱勢家庭加碼補貼。

內政部說，未來超過半數租屋家庭可直接獲政府協助，政府透過資料整合分析，可順勢建構租屋服務平台，逐步促進租屋市場資訊透明及健全發展，讓租屋黑市與租屋歧視問題得到制度上改善。

「都更危老邁入成熟」部分，內政部表示，配合都市更新相關工作，從106年到108年間陸續修正都更三法，109年都市更新及危老重建案首度破千件、創新高；110年為加速耐震能力不足的都市既成中高樓層建築物更新，再次修正都市更新條例，以全面有效改善都市居住環境。

內政部指出，從105年5月至今，總計已核定發布都市更新案474件，危老重建案2165件，已創造近新台幣9203億元產值，帶動都更危老產業發展量能。

「健全房地市場打擊炒作」部分，內政部說，110年已完成實價登錄修法，完整揭露成交案件門牌及地號資訊，將預售屋買賣全面納入即時申報，並增訂主管機關查核權與加重不實申報罰則；截至4月底，提供查詢交易件數計392萬件，讓市場交易資訊更為即時、透明、正確。

為遏止預售屋市場不當炒作哄抬，內政部從109年起已發動5波預售屋聯合稽查、共183個建案，並修法限制紅單轉售；目前進一步提出修法，限制預售屋及新建成屋契約轉讓，重罰不動產炒作行為，同時建立違規檢舉獎金制度，以健全管理市場交易秩序。（編輯：林克倫）1110519