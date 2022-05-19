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強化部隊戰力 東引指揮部黑夜實彈射擊

2022/5/19 20:37（5/19 20:46 更新）
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軍聞社19日表示，陸軍東引地區指揮部日前實施「忠義操演」實彈射擊，官兵駕駛CM21甲車機動至戰術位置後，在黑夜中以50機槍對目標射擊。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月19日
軍聞社19日表示，陸軍東引地區指揮部日前實施「忠義操演」實彈射擊，官兵駕駛CM21甲車機動至戰術位置後，在黑夜中以50機槍對目標射擊。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月19日
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（中央社記者游凱翔台北19日電）為強化部隊戰力，陸軍東引地區指揮部日前在東引一帶實施「忠義操演」實彈射擊，期間進行夜間防護射擊，官兵駕駛CM21甲車機動至戰術位置後，在黑夜中以50機槍對目標射擊，場面相當震撼。

中共機艦頻對台文攻武嚇，除了侵擾台灣西南防空識別區、深入台灣東南方空域外，更頻以假訊息對台認知作戰，已影響區域和平穩定，國軍除透過對美軍購、自行國造武器外，也提升訓練強度應對潛在威脅。

軍事新聞通訊社晚間報導，為驗證防區各部隊執行作戰能力，陸軍東引地區指揮部日前實施「忠義操演」實彈射擊訓練。

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軍聞社表示，此次操演以東引鄉南澳、北澳及燕秀澳為主要演習範圍，透過「戰場經營、坑道平封戰啟、夜間防護射擊、指揮所轉移、反機降作戰、反舟波射擊、澳底火殲、據點群戰鬥及戰力再整備」等狀況發布及處置，驗證兵、火力配置規劃，磨練官兵熟練武器實彈射擊要領。

部隊也在操演期間實施夜間防護射擊，官兵駕駛CM21甲車機動至戰術位置，以車載50機槍對目標進行射擊，曳光彈更在黑夜中留下軌跡，與照明彈相互輝映，照亮東引地區的夜空。（編輯：林興盟）1110519

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