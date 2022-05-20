索馬利蘭國慶酒會 駐台代表盼進一步推動台索關係

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（中央社記者游凱翔台北20日電）索馬利蘭駐台代表處今晚舉辦國慶酒會，駐台代表穆姆德指出，索國身為主權國家，樂意與所有國家建立和平友好關係，而台灣是索國長期發展夥伴，今年更是別具意義一年，將進一步推動雙邊關係的發展。

索馬利蘭駐台代表處於民國109年9月揭牌，正式開啟台索關係新篇章，晚間在香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦31週年國慶酒會，駐台代表穆姆德（Mohamed Hagi）、外交部次長曾厚仁等人出席。

國慶晚會於晚上6時30分準時開始，現場首先播送介紹索馬利蘭的短影片後，依序播放索馬利蘭國歌、中華民國國歌，隨後由穆姆德、曾厚仁致詞；此外，晚會餐點更備有多道索馬利蘭在地料理及甜品，氣氛歡愉。

穆姆德表示，台灣長期支持並協助索馬利蘭選舉和政府治理，擴大訊息和通訊技術的獲取，同時強化包括衛生、教育、能源在內等領域的發展；台索兩國對於經濟繁榮有著共同的渴望，更重要的是，雙方擁有自由、民主及法治，並彼此尊重與扶持，努力實現符合索馬利蘭國情的經濟發展與社會進步。

穆姆德指出，索馬利蘭身為主權國家，樂意與所有國家建立和平友好關係，而台灣是索國長期發展夥伴，今年更是具有里程碑意義的一年，將進一步推動雙邊關係的發展。

曾厚仁強調，台灣和索馬利蘭的合作越來越堅實，只要索馬利蘭持續和理念相近國家及夥伴持續合作，索國便會越來越強大，台灣將竭盡所能給予協助。

曾厚仁表示，索馬利蘭經過很艱苦的努力才獲得今日地位，因此格外珍惜其主權與民主，而台灣與索馬利蘭雙方共享共享自由、正義和法治等價值，索馬利蘭更是一個值得其他非洲國家效法的典範。（編輯：林克倫）1110520