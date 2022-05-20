外交部：鄧振中、戴琪雙邊會談 深化台美經濟合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，政委鄧振中與美國貿易代表戴琪在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，成果豐碩。外交部強調，台灣經貿相關部會將持續與美方深化合作，共同促進台美在印太區域的經貿連結。

外交部晚間表示，行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天在泰國曼谷召開的「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，成果豐碩。

外交部指出，樂見台美雙方談判團隊將立即展開密集會商，著手擘畫深化台美貿易投資關係的具體方案，外交部對會談結果深感鼓舞，樂觀看待未來台美雙邊經貿關係的發展，並期待兩名首長數週後再度會晤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部說明，從美國總統拜登政府上任以來，台美經貿關係發展更加緊密，不僅去年重啟停滯多年的TIFA會談，台灣與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及貿易代表戴琪等美國經貿首長，更頻密透過視訊及實體互動，就雙方在貿易、投資、供應鏈等各項議題交換意見。

外交部強調，台灣經貿相關部會將持續與美方深化合作，共同促進台美在印太區域的經貿連結。（編輯：林克倫）1110520