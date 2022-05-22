立院本週處理李鴻鈞等人事同意權案 綠支持藍未定

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院院會預計24日處理監察院副院長被提名人李鴻鈞及NCC委員的人事同意權案，民進黨團表示支持；國民黨團則未定案，待黨團大會討論決定，但傾向支持李鴻鈞，不出席NCC委員人事同意權案的投票。

總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，行政院提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任國家通訊傳播委員會（NCC）委員等人事同意權案，立法院已審查完畢，預計24日院會投票表決。

對於2項人事同意權案，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬告訴中央社記者，民進黨團都會支持且會一致投票，而黨團對於人事同意權案向來都是一致投票，沒有例外過。

特別的是，民進黨立法院黨團20日召開黨團會議時，李鴻鈞前往拜會時，會中曾多次響起掌聲；鄭運鵬說，李鴻鈞是少數被提名人來到黨團拜會，不但有專業且跟大家有私交的人，是比較特別的被提名人，相信這個案子應該沒有問題。

鄭運鵬也表示，NCC人事同意權案，3位被提名之前也有來黨團拜會，當時氣氛融洽，這也沒問題，會支持。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則指出，對於24日院會預計處理的2項人事同意權案，國民黨團將會在當天召開黨團大會討論決定，目前仍未定案。

黨團人士指出，有關李鴻鈞的人事同意權案，由於過往李鴻鈞在立院的表現有目共睹，樂見好人才進入監察院為民服務，目前黨團內部初步討論是傾向支持，但是可能會採開放投票的方式；對於NCC委員的人事同意權案，則傾向不出席投票。（編輯：林克倫）1110522