立委擬修法納仇恨罪 法務部：邀學者專家討論

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（中央社記者王揚宇台北23日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教日前發生槍擊事件，有立委認為可修法納入仇恨罪；法務部長蔡清祥今天受訪表示，可以蒐集外國立法例，再邀學者專家討論，若認為現行法律不夠周延，可想辦法立法。

立法院司法及法制委員會今天審查及處理中華民國111年度中央政府總預算關於法務部主管預算凍結項目等案，蔡清祥列席報告並備質詢。

蔡清祥會前接受媒體聯訪，對於有立委說，美國加州發生教會槍擊案，台灣應該修法訂定仇恨罪，超前部署。

蔡清祥表示，法務部可以蒐集外國的立法例，再邀學者專家一起討論，如果認為現行法律不夠周延要納入的話，可以來想辦法來立法。

此外，媒體也問蔡清祥，對於外界希望公務人員財產申報部分，要納入縣市議員；蔡清祥說，議員現在已經要申報，只是大家希望用公告方式，讓所有想要知道的人，可以容易得到訊息，但目前都已經要申報。

台灣基督長老教會、台灣教授協會18日召開「南加州台僑禮拜遭恐攻，籲政府遏止中國在台打手」記者會，民進黨立委羅致政等人出席。

羅致政當時表示，身為立委將檢視相關立法，希望草擬對仇恨罪行並加重處罰，全世界很多國家陸續採取相關作為，嚇阻仇恨罪行與言論，執政黨將與在野黨立委一起完善法律面，讓仇恨罪行不要在台灣出現。（編輯：蘇龍麒）1110523