原民會主委：部分藝人在中國發言不當應被譴責

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（中央社記者王承中台北23日電）藝人蕭敬騰、田麗在中國言行，引發民進黨立委王美惠憂心中國對原住民的統戰。原民會主委夷將．拔路兒說，部分藝人在中國做不當的發言，他感到非常遺憾，這樣的做法應被譴責，不應為個人私利傷害台灣。

立法院內政委員會今天審查原住民族身分法部分條文修正草案，邀請原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒列席備詢。

民進黨立委王美惠在質詢時指出，中國對台灣原住民族的統戰很多，包含擁有原住民族血統的田麗、蕭敬騰到中國去，都說到很愛中國，這些藝人對台灣一般民眾的影響很大。

夷將．拔路兒表示，對於部分藝人在中國做不當的發言，他感到非常遺憾，並認為，不應該忘記自己的祖先。

他指出，這樣的做法應被譴責，雖然這些人可能只有一半的原住民族血統，可是畢竟祖先在台灣，不應該為自己個人的私利，做出傷害台灣的談話。（編輯：蘇志宗）1110523