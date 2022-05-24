為觀光餐飲業者發聲 國民黨籲政府提出有感紓困

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天表示，面對疫情衝擊，觀光餐飲業者受創程度不亞於去年，但政府的紓困卻不見了，呼籲經濟部與交通部，提出有感的紓困方案；並提出政府落實紓困應「從優、從寬、從速」等5項呼籲。

國民黨今天上午召開記者會，為在疫情影響下苦撐的觀光餐飲業者發聲，呼籲政府紓困措施應「迅速及時、符合需求、精準到位」，以緩解產業的經營困境。並邀請到相關業者現身說法，88樂章婚宴會館副總余美琦就表示，今年餐飲業已到了寒冬，急需政府伸出援手，幫助餐飲業度過難關。

國民黨副秘書長王育敏表示，受到「團旅疫苗三劑令」政策影響，觀光產業受創嚴重；餐飲業業績平均下降4成至7成；旅館業5月業績也下降5成到6成；從勞動部16日最新的「無薪假」統計來看，實施事業單位計2369家、人數1萬5013人，較上期增加624人；其中，住宿及餐飲業達到178家、1396人皆創下今年最高。兩項數據顯示這波疫情已讓觀光餐飲等相關產業陷入營運艱難的困境。

王育敏說，觀光、餐飲業在這波疫情受傷嚴重，但政府紓困補助不見了，要求經濟部、交通部提出有感的紓困方案。同時國民黨也提出5項呼籲，包括政府應落實紓困「從優、從寬、從速」原則，協助業者渡難關；提供員工薪資補貼，以紓解無薪假或裁員壓力；放寬限制、全面提供營運補助；協助展延紓困貸款，並提供優惠利率；政府明確說明開放國門的條件，讓觀光業者能充分規劃。

國民黨文傳會副主委王鴻薇則說，目前正值繳稅的季節，但面對到這樣的狀況，業者要如何繳稅。因此她也呼籲政府除了要有補助之外，在稅的部分，應該做出一些權宜的措施。

受邀出席記者會的佳品旅行社副總經理李道珩表示，這波疫情影響從今年4月開始，相關旅團取消或延期超過5成，造成公司不小的損失，希望疫情能盡快平息；他也希望政府盡快研擬，何時解除國外旅遊禁令。至少可以告訴業者，何時會開放，讓業者能先有準備。（編輯：楊凱翔）1110524