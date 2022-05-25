蔡英文：防疫最後關鍵 中央地方必須合作

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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨主席蔡英文今天說，在這波防疫最後的關鍵時刻，中央與地方政府必須共同合作，伴隨著防疫措施的調整，更加需要基層醫療診所的一同投入，互相補位將防疫工作做得更好。

民進黨今天召開中執會，邀請高雄市醫師公會理事長朱光興、副理事長蔡昌學專案報告「高雄市的防疫模式經驗分享：全人照護‧縱橫整合」。

朱光興指出，高雄市府與基層診所合作，於今年1月就開始實施擴大篩檢，只要市民有一週2次、兩週3次呼吸道症狀，就可到合約診所看診、領取免費快篩試劑。這次輕症者占多數，基層診所就可以擔起重任，不需要到大醫院，高雄啟動基層診所照護計畫，落實輕重症分流，動員基層診所，目前有超過500個診所投入。

朱光興指出，高雄啟動一站式服務便民，簡化流程，並且提升效率，早期診斷，讓民眾安心。市府還製作、協助診所懸掛明顯的布條，讓民眾可以一眼識別合作診所。全高雄有23個專責篩檢站，9個小兒確診戶外門診，並設置車來速大型採檢站，讓需要的民眾可以快速獲得相關醫療資源。

民進黨發言人周江杰會後轉述蔡英文談話指出，去年同樣時間，台灣面臨疫情嚴峻挑戰，感謝當時民眾團結防疫，政府民間共同努力，才能挺過難關。她要再次感謝所有第一線的防疫工作夥伴無私的奉獻與付出。

蔡英文說，在這波防疫最後的關鍵時刻，中央與地方政府必須共同合作，伴隨著防疫措施的調整，更加需要基層醫療診所的一同投入，互相補位將防疫工作做得更好。感謝基層診所的醫師投入居家照護、遠距問診等各項醫療工作。

她說，大家相當關心的兒童防疫部分，設置兒童就醫的綠色通道，加開兒童專責病房，同時強化轉診協調，讓重症兒童可以在最短的時間，獲得更妥善的醫療照顧。

蔡英文呼籲民眾，務必配合防疫指引與接種疫苗，提升台灣整體的疫苗覆蓋率。中央和地方齊心防疫，相互配合，一定能度過這波疫情的考驗。（編輯：蘇志宗）1110525