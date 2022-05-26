立委籲保育墾丁陸蟹 盼政府改善道路與棲地管理

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（中央社記者王揚宇台北26日電）每年農曆6月到10月是墾丁陸蟹繁殖高峰期，時代力量立委陳椒華等人今天說，根據調查，墾丁香蕉灣至砂島路段，一年被路殺的陸蟹有3000隻，陸蟹棲地也有劣化危機，政府應改善道路與棲地管理。

今天受邀出席記者會的交通部公路總局副總工程司陳進發說，這幾年的道路設計不是沒做改變，也做了很多廊道及護欄改變或交通管制，但也許做得還不夠好，會責成三工處在敏感路段做好生態檢核，也要做好溝通工作。此外，今年會辦理試驗性路線廊道，監測其行為。

陳椒華今天與屏東縣環境保護聯盟常務理事洪輝祥、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳等人，在立法院召開記者會，呼籲各界關注陸蟹保育議題，並提出相關主張。

陳椒華質疑，政府在道路建設上花很多的經費，但對墾丁陸蟹的保育工作並沒有用心，例如今年發生道路工程嚴重阻礙陸蟹動線等事件，希望未來在施工的設計跟管理上，考慮陸蟹生態。

陳椒華說，近日她會邀請主管單位與專家學者到場現勘，一起推動陸蟹保育工作，給陸蟹一條安全回家的路。

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洪輝祥表示，根據調查，墾丁香蕉灣至砂島路段，一年被路殺的陸蟹有3000隻，然而香蕉灣路段已是相對重視陸蟹的保育路段；整體看來墾丁國家公園範圍內的陸蟹，需要進行積極的保育工作，而過去陸蟹族群可能有百萬隻，現在大概剩下過去的1%。

洪輝祥也指出，為了農業與民宿的需求，使用除草劑、把水源攔截等，這都使陸蟹棲地劣化，成為陸蟹生存的危機。（編輯：林興盟）1110526