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疫情進入高原期 蘇貞昌：首要任務保全醫療量能

2022/5/26 15:47
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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院長蘇貞昌今天表示，本土疫情處於高原期，沒有出現暴增情況，整體趨勢平穩，目前保全醫療體系量能是首要任務；另外，將免費提供中低收入戶、長照機構住民快篩試劑。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，報告指出，全球疫情略降，仍顯嚴峻，本土疫情則將進入高原期，重症及死亡病例持續上升，請各部會及中央與地方政府間務必加強協力與溝通，因應疫情帶來的社會衝擊。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，本土疫情處於高原期，並未出現突然暴增情況，整體趨勢平穩，目前保全醫療體系量能是首要任務，請衛福部即時調控醫療資源利用情形，使醫院能集中量能在診治中重症病患。

蘇貞昌要求，衛福部持續掌握各地疫情變化，全力協助各地方政府醫療資源配置，並即時調度因應。

他也說，政府決定免費發放快篩試劑給低收入、中低收入戶和長照機構住民，將有近80萬人受惠。

羅秉成在政院會後記者會時補充指出，快篩試劑並非每人都須使用，應珍惜醫療物資，如果全面免費發放，沒有用到會很浪費，這次發放主要是考量經濟因素，以及長照機構集中感染風險高。

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另外，今天正式實施快篩陽視同確診，蘇貞昌院會中指出，中央在北北基桃所設立的9處大型篩檢站，也要轉型為「三合一站」，民眾持快篩陽性證明就可診斷、判定是否確診，並可同時領藥，請相關單位確保人員與車輛進出、領藥動線順暢。

蘇貞昌也要求，衛福部須密切關注疫情發展，持續擴大開設兒童專責病床，並請地方政府督導轄區內醫療院所，務必依照規劃的兒童急重症跨區轉診調度原則，即時收治有相關症狀的兒童患者。（編輯：翟思嘉）1110526

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