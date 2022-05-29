因應新訓旅等擴編 國軍後備戰士招募員額倍增

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（中央社記者游凱翔台北29日電）為強化戰力，國防部推動後備戰士。全民防衛動員署指出，明年因應增編新訓旅、召訓中心及後備部隊基幹人力，初步決議召募約100名後備戰士，藉由平時入營持續接受訓練，有助戰時動員後立即形成戰力。

國防部全民防衛動員署近日送交立法院外交及國防委員會「後備軍人志願短期入營服役（後備戰士）施行五年之檢討書面報告」。

全動署指出，為鞏固國軍戰力，自民國106年起招募「後備戰士」志願短期在營服役，使現役軍人役期屆滿後續服「後備戰士」，利用平時每月定期返營熟悉訓練，戰時動員報到後可立即發揮戰力，達到 「節省國防預算、減輕募兵壓力、強化部隊戰力及多重服役選擇」效益。

針對執行成效，全動署表示，後備戰士自106年開始試行，計畫招募123人，核定100人，達成率81%，107年因大幅增加招募員額為359人，但達成率55%，為求招募成效穩健成長，於108年重新檢討招募能量與需求，對象以常備部隊中高專長及後備部隊基幹人力為主，並藉每月召開招募檢討會，落實招募成效。

全動署統計，由於去年國軍志願役人員編現比已達90%之目標 ，經各軍司令（指揮）部重新評估後，今年修調以陸、海、空軍飛行、航管、特戰爆破、兩棲偵搜、通資電及專業修護等高級專長，計15個單位、9項專長，共49人。

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但全動署指出，因應增編新訓旅、召訓中心及後備部隊基幹人力，預判國軍整體人力將產生補充需求，經陸、海、空、軍，後備、憲兵、資通電軍及相關業管聯參等單位研討112年招募規劃，各單位初步提出需求員額共約100人，將繼續滾動式訂定招募員額及專長需求。

全動署強調，後備戰士制度推動是汲取國外優點，融合台灣國情與可用資源，使優秀退伍軍人的軍事專業持續留用於國軍部隊，藉由平時入營持續接受訓練，複訓軍職專長與戰鬥技能，並增加部隊訓練與作戰整備人力運用彈性，有助戰時動員後立即形成戰力。（編輯：翟思嘉）1110529