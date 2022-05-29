慰勞醫護 民眾黨與新住民包粽送台大醫院

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（中央社記者王承中台北29日電）端午節將至，民眾黨秘書長謝立功今天與多名新住民一同包粽，認識不同國家的粽子，盼促進台灣族群融合，隨後也將不同風味的粽子贈送給台大醫院，慰勞疫情期間辛勞守護民眾健康的醫護人員。

民眾黨秘書長兼任新住民委員會主委謝立功、顧問馮啟彥今天召開記者會，邀請新住民朋友一起分享家鄉粽子、品嚐異國風味粽，一解鄉愁，並將包好的粽子送給台大醫院第一線醫護人員，以行動感激醫護為疫情奔波的辛勞。

謝立功表示，除台灣外，在東南亞有各式各樣粽子，台灣是端午節包粽子，越南則是過年包粽子，新住民事務委員會希望藉由活動，讓台灣民眾了解多元文化。

在記者會中，除台灣的閩南粽、苗栗客家粽，新住民朋友也展示家鄉肉粽，來自印尼的林采妮也現場教學如何用椰子葉編織象徵團結的粽子。民眾黨表示，透過來自印尼、越南、柬埔寨及大陸等地的新住民介紹，大家認識不同國家的粽子，但同樣都有團結的好寓意。

民眾黨表示，面對許多新住民受到防疫邊境管制的原因，出入境不方便，很多人為照顧家庭無法返鄉，家屬也受限法令無法來台，希望疫情能盡速過去，早日開放讓新住民的家屬來台探親團聚。

民眾黨指出，記者會後，與會的新住民也帶著各國家鄉特色粽，送給台大醫護人員表達感謝。馮啟彥表示，近年台灣新住民人口逐年增加，是台灣活力來源，這次透過活動展現多元文化之外，也藉機對醫護人員致敬。（編輯：林淑媛）1110529