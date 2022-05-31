藍指可支配所得成長率倒數 綠：桃市家戶收入六都第2

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（中央社記者劉冠廷、王揚宇、蘇龍麒台北31日電）國民黨今天表示，新竹市、桃園市、台北市的可支配所得成長率是倒數3名；文傳會副主委何志勇說，新竹市長林智堅數度傳出內定要被提名參選桃園市長，倒數第3的市長要去接倒數第2的市長，真的非常諷刺。

對此，民進黨桃園區域立委鄭運鵬在臉書發文表示，國民黨沒常識也要看電視，他附上平面媒體報導的新聞連結，指桃園家戶收入在六都中排名第2，並問國民黨是否要幫桃園宣傳。

鄭運鵬說，國民黨提的台北市、桃園市、新竹市，本來就是全國收入最高的前4名，所得成長率較其他縣市低一點，是很正常的。

國民黨今天上午召開「可支配所得成長，柯文哲、鄭文燦、林智堅成倒數三人組」記者會，拿出行政院主計總處的資料表示，2014年到2020年的各縣市民眾的可支配所得成長率，台北市是倒數第1、桃園市是倒數第2、新竹市則是倒數第3；新北市與新竹縣則分別位居1、2名。

何志勇在會中表示，從這資料可以看出民進黨的表現非常不好，現在選舉快到了，特別是林智堅數度傳出內定要被提名參選桃園市長，這將可能背負落跑市長的罵名；而倒數第3的林智堅要去倒數第2的桃園市長鄭文燦的位置，真的是一件非常諷刺的事。

與會的國民黨籍台北市議員王鴻薇則說，可支配所得就是薪資加上家戶所得，扣除一些必要的支出費用，真的可以用的錢是多少，也可反映人民的所得是否真正有增加；從資料顯示，2014年到2020年台北市的可支配所得成長率14.47%，看起來還不錯，但若是與新北市比較，新北市成長了36.09%，就可以看出雖然台北市的絕對值較高，但人民的可支配成長非常有限。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，桃園市的薪資基礎較其他縣市高，且每戶可支配所得以及每人可支配所得，都在前段班。加上基本工資連六年調漲，所得較低的縣市會受益，可支配所得會成長。所以只看三個高所得縣市的所得成長率，是見樹不見林的錯誤解讀。

詹賀舜說，桃園市、新竹市、台北市三個縣市是平均每戶所得收入與平均每戶可支配所得的全國前四名，國民黨以成長率來評價這三個縣市的執政成績，真的是為批評而批評。

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新竹市行政處長黃任瑋指出，新竹市連年平均每戶可支配所得都名列全國前3，也因此造成計算基數高，成長率相對低。

他說，以108年為例，新竹市每戶可支配所得之平均數與中位數均列全國第2名；當年成長率也相對較高，平均數的成長率為全國第1名，中位數的成長率（為全國第2名。因此到了109年，每戶可支配所得平均數居全國第2，而可支配所得中位數106萬元，居全國第2名。主因係前一年度108年已居全國第2，成長幅度也有所限制。（編輯：翟思嘉）1110531